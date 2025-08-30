00:13 ()
Тулуза - ПСЖ 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 21:05
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
30 Августа 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Тулуза
ПСЖ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - ПСЖ, которое состоится 30 Августа 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
ПСЖ
Париж
1 Франция вр Гийом Рест
4 Англия зщ Чарли Крессвелл
3 США зщ Марк Маккензи
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
29 Франция пз Джейди Канво
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
77 Словакия пз Марио Сауэр
24 Франция пз Дайанн Металье
15 Норвегия пз Арон Дённум
9 Камерун нп Франк Магри
10 Франция нп Янн Гбоу
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
14 Франция нп Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Испания Луис Энрике
История личных встреч
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Тулуза0 : 1ПСЖ
22.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур ПСЖ3 : 0Тулуза
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ1 : 3Тулуза
03.01.2024 Суперкубок Франции 2023 Финал ПСЖ2 : 0Тулуза
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Тулуза1 : 1ПСЖ
04.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур ПСЖ2 : 1Тулуза
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Тулуза0 : 3ПСЖ
25.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ4 : 0Тулуза
31.03.2019 Франция - Лига 1 30-й тур Тулуза0 : 1ПСЖ
24.11.2018 Франция - Лига 1 14-й тур ПСЖ1 : 0Тулуза
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Тулуза2 : 0
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 1Тулуза
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Тулуза1 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 6 : 0 ДВТулуза
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Тулуза
22.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур ПСЖ1 : 0
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 1ПСЖ
13.08.2025 Суперкубок УЕФА 2025 Финал ПСЖ2 : 2 4 : 3
13.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Финал 3 : 0ПСЖ
09.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/2 финала ПСЖ4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лион26
2
Лига чемпионов
Тулуза26
3
Лига чемпионов
ПСЖ26
4
Лига чемпионов
Страсбург26
5
Лига Европы
Лилль24
6
Лига конференций
Лорьян23
7 Марсель23
8 Монако23
9 Ницца23
10 Ланс23
11 Анже23
12 Осер23
13 Ренн23
14 Брест21
15 Нант20
16
Стыковая зона
Гавр20
17
Зона вылета
Париж20
18
Зона вылета
Метц20

