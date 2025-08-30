Тулуза - ПСЖ 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 21:05
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
30 Августа 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - ПСЖ, которое состоится 30 Августа 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Гийом Рест
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|29
|пз
|Джейди Канво
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|77
|пз
|Марио Сауэр
|24
|пз
|Дайанн Металье
|15
|пз
|Арон Дённум
|9
|нп
|Франк Магри
|10
|нп
|Янн Гбоу
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Луис Энрике
История личных встреч
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|03.01.2024
|Суперкубок Франции 2023
|Финал
|2 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|04.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 3
|25.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|31.03.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|24.11.2018
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|6 : 0 ДВ
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|22.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|13.08.2025
|Суперкубок УЕФА 2025
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|13.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Финал
|3 : 0
|09.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Тулуза
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Лилль
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Лорьян
|2
|3
|7
|Марсель
|2
|3
|8
|Монако
|2
|3
|9
|Ницца
|2
|3
|10
|Ланс
|2
|3
|11
|Анже
|2
|3
|12
|Осер
|2
|3
|13
|Ренн
|2
|3
|14
|Брест
|2
|1
|15
|Нант
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Париж
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Метц
|2
|0