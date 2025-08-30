00:13 ()
Каза Пия - Насьонал 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 16:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
30 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Каза Пия
Насьонал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Насьонал, которое состоится 30 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Насьонал3 : 1Каза Пия
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Каза Пия1 : 0Насьонал
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Насьонал0 : 0 6 : 5Каза Пия
09.02.2023 Кубок Португалии 1/4 финала Каза Пия2 : 5 ДВНасьонал
25.11.2020 Кубок Португалии 3-й раунд Каза Пия2 : 3 ДВНасьонал
01.12.2019 Португалия - Сегунда 11-й тур Каза Пия0 : 1Насьонал
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 4 : 0Каза Пия
15.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 2Каза Пия
08.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Каза Пия0 : 2
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 2 : 1Каза Пия
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 1
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Насьонал1 : 4
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 1Насьонал
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Насьонал0 : 2
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 3 : 0Насьонал
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Насьонал3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Лига чемпионов
Порту39
3
Лига Европы
Морейренсе39
4
Лига конференций
Брага37
5 Фамаликан37
6 Бенфика26
7 Жил Висенте34
8 Арока34
9 Витория Гимарайнш33
10 Каза Пия33
11 Риу Аве22
12 Эштрела32
13 Эшторил21
14 АВС31
15 Алверка31
16
Стыковая зона
Насьонал31
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела30

