Гандзасар - Ширак 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 15:00
30 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 5-й тур
Гандзасар
Ширак

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гандзасар - Ширак, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гандзасар
Капан
Ширак
Гюмри
История личных встреч
17.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур Гандзасар1 : 0Ширак
31.10.2024 Армения — Премьер-лига 14-й тур Ширак0 : 0Гандзасар
27.09.2024 Армения — Премьер-лига 9-й тур Гандзасар1 : 2Ширак
02.12.2019 Армения - Премьер-лига 15-й тур Гандзасар1 : 0Ширак
14.09.2019 Армения - Премьер-лига 6-й тур Ширак0 : 0Гандзасар
11.05.2019 Армения - Премьер-лига 32-й тур Ширак0 : 0Гандзасар
15.03.2019 Армения - Премьер-лига 23-й тур Гандзасар0 : 0Ширак
31.10.2018 Армения - Премьер-лига 14-й тур Ширак2 : 0Гандзасар
25.08.2018 Армения - Премьер-лига 5-й тур Гандзасар1 : 1Ширак
09.05.2018 Армения - Премьер-лига 28-й тур Ширак0 : 0Гандзасар
23.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Гандзасар
17.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 4 : 1Гандзасар
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Гандзасар
01.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Гандзасар1 : 1
26.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Гандзасар2 : 2
24.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Ширак0 : 1
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Ширак
11.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Ширак0 : 0
03.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 4 : 0Ширак
27.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Ширак3 : 0 Т
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту510
2
Лига конференций
Пюник47
3
Лига конференций
Ноа26
4 Алашкерт36
5 БКМА46
6 Ван45
7 Арарат-Армения24
8 Гандзасар42
9 Ширак41
10
Зона вылета
Арарат41

Отзывы и комментарии к матчу

