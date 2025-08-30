Гандзасар - Ширак 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 15:00
30 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гандзасар - Ширак, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гандзасар
Капан
Ширак
Гюмри
История личных встреч
|17.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|31.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|27.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|02.12.2019
|Армения - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|14.09.2019
|Армения - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|11.05.2019
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|15.03.2019
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|31.10.2018
|Армения - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|25.08.2018
|Армения - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|09.05.2018
|Армения - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|23.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|01.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|26.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|11.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|03.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|27.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 0 Т
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|5
|10
| 2
Лига конференций
|Пюник
|4
|7
| 3
Лига конференций
|Ноа
|2
|6
|4
|Алашкерт
|3
|6
|5
|БКМА
|4
|6
|6
|Ван
|4
|5
|7
|Арарат-Армения
|2
|4
|8
|Гандзасар
|4
|2
|9
|Ширак
|4
|1
| 10
Зона вылета
|Арарат
|4
|1