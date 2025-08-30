00:14 ()
Арарат-Армения - Арарат 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 17:00
30 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 5-й тур
Арарат-Армения
Арарат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Арарат, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат-Армения
Ереван
Арарат
Ереван
История личных встреч
28.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Арарат-Армения6 : 0Арарат
10.11.2024 Армения — Премьер-лига 16-й тур Арарат0 : 0Арарат-Армения
18.10.2024 Армения — Премьер-лига 11-й тур Арарат-Армения3 : 2Арарат
12.04.2024 Армения - Премьер-лига 28-й тур Арарат-Армения2 : 1Арарат
05.12.2023 Армения - Премьер-лига 19-й тур Арарат0 : 1Арарат-Армения
29.09.2023 Армения - Премьер-лига 10-й тур Арарат-Армения2 : 1Арарат
30.07.2023 Армения - Премьер-лига 1-й тур Арарат1 : 3Арарат-Армения
03.05.2023 Армения - Премьер-лига 30-й тур Арарат-Армения2 : 1Арарат
27.02.2023 Армения - Премьер-лига 21-й тур Арарат1 : 3Арарат-Армения
21.10.2022 Армения - Премьер-лига 12-й тур Арарат-Армения2 : 1Арарат
24.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Арарат-Армения
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Арарат-Армения1 : 2
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 1Арарат-Армения
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Арарат-Армения
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2 ДВАрарат-Армения
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Арарат0 : 2
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 3 : 0Арарат
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Арарат0 : 1
01.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Арарат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту510
2
Лига конференций
Пюник47
3
Лига конференций
Ноа26
4 Алашкерт36
5 БКМА46
6 Ван45
7 Арарат-Армения24
8 Гандзасар42
9 Ширак41
10
Зона вылета
Арарат41

