Арарат-Армения - Арарат 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 17:00
30 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Арарат, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арарат-Армения
Ереван
Арарат
Ереван
История личных встреч
|28.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|10.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|18.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|12.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|05.12.2023
|Армения - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|29.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Армения - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|03.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|27.02.2023
|Армения - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 3
|21.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 1
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|01.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|28.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|5
|10
| 2
Лига конференций
|Пюник
|4
|7
| 3
Лига конференций
|Ноа
|2
|6
|4
|Алашкерт
|3
|6
|5
|БКМА
|4
|6
|6
|Ван
|4
|5
|7
|Арарат-Армения
|2
|4
|8
|Гандзасар
|4
|2
|9
|Ширак
|4
|1
| 10
Зона вылета
|Арарат
|4
|1