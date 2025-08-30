00:15 ()
Металлист 1925 - Рух В 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 17:00
30 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Металлист 1925
Рух В

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Рух В, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Рух В
Винники
История личных встреч
16.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур Металлист 19251 : 4Рух В
03.09.2023 Украина - Премьер-лига 6-й тур Рух В1 : 1Металлист 1925
04.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур Металлист 19250 : 0Рух В
23.10.2022 Украина - Премьер-лига 9-й тур Рух В1 : 1Металлист 1925
28.11.2021 Украина - Премьер-лига 16-й тур Рух В2 : 0Металлист 1925
25.07.2021 Украина - Премьер-лига 1-й тур Металлист 19252 : 1Рух В
15.11.2019 Украина - Первая лига 18-й тур Рух В1 : 0Металлист 1925
10.08.2019 Украина - Первая лига 3-й тур Металлист 19251 : 1Рух В
05.05.2019 Украина - Первая лига 27-й тур Металлист 19252 : 1Рух В
06.10.2018 Украина - Первая лига 12-й тур Рух В1 : 1Металлист 1925
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 4Металлист 1925
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Металлист 1925
04.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Металлист 19250 : 0
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Металлист 19251 : 2
19.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур Металлист 19253 : 3
15.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Рух В1 : 2
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Рух В1 : 5
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Рух В2 : 1
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Рух В1 : 1
10.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Рух В2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К39
2
Лига конференций
Заря47
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы37
4 Шахтёр37
5 Колос37
6 Оболонь-Бровар37
7 Кудровка47
8 Кривбасс36
9 Металлист 192534
10 Полесье33
11 Рух В33
12 Полтава43
13
Стыковая зона
Карпаты43
14
Стыковая зона
Верес30
15
Зона вылета
Эпицентр30
16
Зона вылета
Александрия30

Отзывы и комментарии к матчу

