Акрон - Балтика 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 12:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
31 Августа 2025 года в 13:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Балтика, которое состоится 31 Августа 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|03.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|5 : 3
|19.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 3
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|2 : 0
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 0
|05.12.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 2
|30.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|1 : 0
|28.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1 5 : 4
|08.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 3
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Акрон» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|6
|15
|2
|ЦСКА
|6
|14
|3
|Локомотив М
|6
|14
|4
|Зенит
|7
|12
|5
|Балтика
|6
|12
|6
|Рубин
|7
|11
|7
|Динамо М
|6
|8
|8
|Спартак М
|6
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|8
|10
|Ахмат
|6
|7
|11
|Оренбург
|7
|7
|12
|Акрон
|6
|6
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|6
|1