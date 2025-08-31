01:25 ()
Акрон - Балтика 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 12:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
31 Августа 2025 года в 13:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур
Акрон
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Балтика, которое состоится 31 Августа 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Акрон2 : 1Балтика
03.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Балтика5 : 3Акрон
19.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Балтика1 : 1Акрон
27.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Акрон1 : 3Балтика
13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Балтика2 : 0Акрон
31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Акрон0 : 0Балтика
05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Акрон0 : 2Балтика
30.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Балтика1 : 0Акрон
28.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур 2 : 0Акрон
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Акрон
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Акрон1 : 2
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Акрон1 : 1 5 : 4
08.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Акрон
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 1 : 0Балтика
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Балтика0 : 2
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Балтика
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Балтика0 : 3
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Балтика1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Акрон» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар615
2 ЦСКА614
3 Локомотив М614
4 Зенит712
5 Балтика612
6 Рубин711
7 Динамо М68
8 Спартак М68
9 Крылья Советов68
10 Ахмат67
11 Оренбург77
12 Акрон66
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Ростов64
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород73
16
Зона вылета
Сочи61

