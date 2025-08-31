Локомотив М - Крылья Советов 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 14:45
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
31 Августа 2025 года в 15:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Крылья Советов, которое состоится 31 Августа 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|16.05.2025
|Россия — МФЛ
|10-й тур
|5 : 1
|28.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 1
|06.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 1
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 7
|25.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 3
|12.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Россия — Премьер-Лига
|30-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|2 : 5
|28.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0 5 : 4
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 6
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 15:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|6
|15
|2
|ЦСКА
|6
|14
|3
|Локомотив М
|6
|14
|4
|Зенит
|7
|12
|5
|Балтика
|6
|12
|6
|Рубин
|7
|11
|7
|Динамо М
|6
|8
|8
|Спартак М
|6
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|8
|10
|Ахмат
|6
|7
|11
|Оренбург
|7
|7
|12
|Акрон
|6
|6
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|6
|1