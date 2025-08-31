01:25 ()
Локомотив М - Крылья Советов 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 14:45
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
31 Августа 2025 года в 15:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур
Локомотив М
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Крылья Советов, которое состоится 31 Августа 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
16.05.2025 Россия — МФЛ 10-й тур Локомотив М5 : 1Крылья Советов
28.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Крылья Советов5 : 1Локомотив М
06.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Локомотив М1 : 0Крылья Советов
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М3 : 1Крылья Советов
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов0 : 7Локомотив М
25.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Крылья Советов3 : 3Локомотив М
12.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М1 : 1Крылья Советов
14.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Крылья Советов1 : 1Локомотив М
13.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Локомотив М1 : 1Крылья Советов
21.05.2022 Россия — Премьер-Лига 30-й тур Крылья Советов0 : 1Локомотив М
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 2 : 5Локомотив М
28.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Локомотив М2 : 0
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Локомотив М3 : 3
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Локомотив М0 : 0
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Локомотив М
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 1 : 0Крылья Советов
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Крылья Советов0 : 0 5 : 4
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов0 : 6
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Крылья Советов2 : 2
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Крылья Советов
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 15:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар615
2 ЦСКА614
3 Локомотив М614
4 Зенит712
5 Балтика612
6 Рубин711
7 Динамо М68
8 Спартак М68
9 Крылья Советов68
10 Ахмат67
11 Оренбург77
12 Акрон66
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Ростов64
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород73
16
Зона вылета
Сочи61

