ЦСКА - Краснодар 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 17:00
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
31 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур
ЦСКА
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
12.07.2025 OLIMPBET Суперкубок России 2025 Финал Краснодар0 : 1ЦСКА
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур ЦСКА3 : 0Краснодар
10.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур ЦСКА1 : 0Краснодар
10.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ За 3-е место ЦСКА1 : 2Краснодар
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА0 : 0Краснодар
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур ЦСКА2 : 0Краснодар
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар2 : 3ЦСКА
10.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Краснодар2 : 1ЦСКА
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
10.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур ЦСКА1 : 0
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур 0 : 2ЦСКА
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА3 : 1
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур ЦСКА3 : 1
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 3ЦСКА
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Краснодар2 : 0
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур 2 : 4Краснодар
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 6Краснодар
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 1 : 2Краснодар
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар5 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура РПЛ: ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар615
2 ЦСКА614
3 Локомотив М614
4 Зенит712
5 Балтика612
6 Рубин711
7 Динамо М68
8 Спартак М68
9 Крылья Советов68
10 Ахмат67
11 Оренбург77
12 Акрон66
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Ростов64
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород73
16
Зона вылета
Сочи61

