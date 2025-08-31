Динамо Мх - Динамо М 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 19:30
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
31 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Динамо М, которое состоится 31 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 0
|29.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 2 3 : 5
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|18.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 3 : 4
|08.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|2 : 5
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0 5 : 4
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|6
|15
|2
|ЦСКА
|6
|14
|3
|Локомотив М
|6
|14
|4
|Зенит
|7
|12
|5
|Балтика
|6
|12
|6
|Рубин
|7
|11
|7
|Динамо М
|6
|8
|8
|Спартак М
|6
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|8
|10
|Ахмат
|6
|7
|11
|Оренбург
|7
|7
|12
|Акрон
|6
|6
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|6
|1