01:25 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 31 августа
Свернуть список

Динамо Мх - Динамо М 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 19:30
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
31 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур
Динамо Мх
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Динамо М, которое состоится 31 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Динамо М4 : 0Динамо Мх
29.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо Мх0 : 1Динамо М
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Динамо Мх2 : 2 3 : 5Динамо М
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Динамо М2 : 1Динамо Мх
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 1 : 3Динамо Мх
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Динамо Мх
18.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Динамо Мх
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 1 3 : 4Динамо Мх
08.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Динамо Мх1 : 1
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Динамо М2 : 5
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур 0 : 0 5 : 4Динамо М
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М3 : 0
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 0 : 0Динамо М
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар615
2 ЦСКА614
3 Локомотив М614
4 Зенит712
5 Балтика612
6 Рубин711
7 Динамо М68
8 Спартак М68
9 Крылья Советов68
10 Ахмат67
11 Оренбург77
12 Акрон66
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Ростов64
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород73
16
Зона вылета
Сочи61

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close