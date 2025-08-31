01:25 ()
Ноттингем Форест - Вест Хэм Юнайтед 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 15:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
31 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ноттингем Форест
Вест Хэм Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 31 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Швейцария нп Дан Ндой
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Дания вр Мадс Хермансен
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
3 Англия зщ Макс Килман
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
8 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
10 Бразилия пз Лукас Пакета
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Ноттингем Форест
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест3 : 0Вест Хэм Юнайтед
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ноттингем Форест2 : 0Вест Хэм Юнайтед
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Ноттингем Форест
25.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Ноттингем Форест
14.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ноттингем Форест1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.01.2014 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест5 : 0Вест Хэм Юнайтед
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ноттингем Форест3 : 1
05.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ноттингем Форест0 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ноттингем Форест0 : 1
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Ноттингем Форест
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
22.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 5
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вест Хэм Юнайтед1 : 1
03.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Челси37
2
Лига чемпионов
Арсенал26
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур36
4
Лига чемпионов
Ливерпуль26
5
Лига Европы
Сандерленд36
6 Эвертон36
7 Борнмут36
8 Ноттингем Форест24
9 Манчестер Юнайтед34
10 Манчестер Сити23
11 Бёрнли33
12 Брентфорд33
13 Лидс Юнайтед23
14 Кристал Пэлас22
15 Фулхэм32
16 Ньюкасл Юнайтед21
17 Астон Вилла21
18 Брайтон энд Хоув Альбион21
19 Вулверхэмптон30
20 Вест Хэм Юнайтед20

