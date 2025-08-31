Ноттингем Форест - Вест Хэм Юнайтед 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 15:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
31 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 31 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|нп
|Дан Ндой
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Мадс Хермансен
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|3
|зщ
|Макс Килман
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|10
|пз
|Лукас Пакета
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Грэм Поттер
История личных встреч
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|14.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|05.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|5 : 0
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|22.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 5
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|03.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Челси
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|3
|6
|6
|Эвертон
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|6
|8
|Ноттингем Форест
|2
|4
|9
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|10
|Манчестер Сити
|2
|3
|11
|Бёрнли
|3
|3
|12
|Брентфорд
|3
|3
|13
|Лидс Юнайтед
|2
|3
|14
|Кристал Пэлас
|2
|2
|15
|Фулхэм
|3
|2
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|1
|18
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|19
|Вулверхэмптон
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0