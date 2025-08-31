01:26 ()
Астон Вилла - Кристал Пэлас 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 20:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
31 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Астон Вилла
Кристал Пэлас

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Кристал Пэлас, которое состоится 31 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Кристал Пэлас
Лондон
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
12ФранциязщЛука Динь
26НидерландызщЛамар Богард
8БельгияпзЮри Тилеманс
17НидерландыпзДониэлл Мален
7ШотландияпзДжон Макгинн
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
1АнглияврДин Хендерсон
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
2КолумбияпзДаниэль Муньос
20АнглияпзАдам Уортон
8КолумбияпзХефферсон Лерма
3АнглияпзТайрик Митчелл
7СенегалпзИсмаила Сарр
18ЯпонияпзДаити Камада
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
26.04.2025Кубок Англии1/2 финалаКристал Пэлас3 : 0Астон Вилла
25.02.2025Англия — Премьер-лига27-й турКристал Пэлас4 : 1Астон Вилла
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турАстон Вилла2 : 2Кристал Пэлас
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаАстон Вилла1 : 2Кристал Пэлас
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й турКристал Пэлас5 : 0Астон Вилла
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турАстон Вилла3 : 1Кристал Пэлас
04.03.2023Англия - Премьер-лига26-й турАстон Вилла1 : 0Кристал Пэлас
20.08.2022Англия - Премьер-лига3-й турКристал Пэлас3 : 1Астон Вилла
15.05.2022Англия - Премьер-лига37-й турАстон Вилла1 : 1Кристал Пэлас
27.11.2021Англия - Премьер-лига13-й турКристал Пэлас1 : 2Астон Вилла
23.08.2025Англия — Премьер-лига2-й тур1 : 0Астон Вилла
16.08.2025Англия — Премьер-лига1-й турАстон Вилла0 : 0
10.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 2Астон Вилла
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 1Астон Вилла
06.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Астон Вилла4 : 0
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 0Кристал Пэлас
24.08.2025Англия — Премьер-лига2-й турКристал Пэлас1 : 1
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчКристал Пэлас1 : 0
17.08.2025Англия — Премьер-лига1-й тур0 : 0Кристал Пэлас
10.08.2025Суперкубок Англии — 2025ФиналКристал Пэлас2 : 2 3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Челси37
2
Лига чемпионов
Арсенал26
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур36
4
Лига чемпионов
Ливерпуль26
5
Лига Европы
Сандерленд36
6 Эвертон36
7 Борнмут36
8 Ноттингем Форест24
9 Манчестер Юнайтед34
10 Манчестер Сити23
11 Бёрнли33
12 Брентфорд33
13 Лидс Юнайтед23
14 Кристал Пэлас22
15 Фулхэм32
16 Ньюкасл Юнайтед21
17 Астон Вилла21
18 Брайтон энд Хоув Альбион21
19 Вулверхэмптон30
20 Вест Хэм Юнайтед20

