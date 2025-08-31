Астон Вилла - Кристал Пэлас 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 20:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
31 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Кристал Пэлас, которое состоится 31 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Кристал Пэлас
Лондон
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|26
|зщ
|Ламар Богард
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|17
|пз
|Дониэлл Мален
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|20
|пз
|Адам Уортон
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|18
|пз
|Даити Камада
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|26.04.2025
|Кубок Англии
|1/2 финала
|3 : 0
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Суперкубок Англии — 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Челси
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|3
|6
|6
|Эвертон
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|6
|8
|Ноттингем Форест
|2
|4
|9
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|10
|Манчестер Сити
|2
|3
|11
|Бёрнли
|3
|3
|12
|Брентфорд
|3
|3
|13
|Лидс Юнайтед
|2
|3
|14
|Кристал Пэлас
|2
|2
|15
|Фулхэм
|3
|2
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|1
|18
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|19
|Вулверхэмптон
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0