Бетис - Атлетик Б 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 19:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
31 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Бетис
Атлетик Б

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетик Б, которое состоится 31 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
1ИспанияврАльваро Вальес
2ИспаниязщЭктор Бельерин
5ИспаниязщМарк Бартра
4Бразилиязщ Натан
23Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
6ИспанияпзСерхи Альтмира
8ИспанияпзПабло Форнальс
52ИспанияпзПабло Гарсия
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
17ИспанияпзРодриго Рикельме
19КолумбиянпКучо Эрнандес
1ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщХесус Аресо
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
24ИспанияпзБеньят Прадос
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
02.02.2025Испания — Примера22-й турБетис2 : 2Атлетик Б
03.11.2024Испания — Примера12-й турАтлетик Б1 : 1Бетис
25.02.2024Испания - Примера26-й турБетис3 : 1Атлетик Б
27.08.2023Испания - Примера3-й турАтлетик Б4 : 2Бетис
04.05.2023Испания - Примера33-й турАтлетик Б0 : 1Бетис
29.12.2022Испания - Примера15-й турБетис0 : 0Атлетик Б
13.03.2022Испания - Примера28-й турБетис1 : 0Атлетик Б
19.12.2021Испания - Примера18-й турАтлетик Б3 : 2Бетис
21.04.2021Испания - Примера31-й турБетис0 : 0Атлетик Б
04.02.2021Кубок Испании1/4 финалаБетис1 : 1 1 : 4Атлетик Б
27.08.2025Испания — Примера6-й тур1 : 1Бетис
22.08.2025Испания — Примера2-й турБетис1 : 0
18.08.2025Испания — Примера1-й тур1 : 1Бетис
06.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Бетис2 : 3
28.05.2025Лига конференцийФиналБетис1 : 4
25.08.2025Испания — Примера2-й турАтлетик Б1 : 0
17.08.2025Испания — Примера1-й турАтлетик Б3 : 2
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 0Атлетик Б
04.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 2Атлетик Б
04.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20254 : 1Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Атлетик Б26
5
Лига Европы
Хетафе36
6
Лига конференций
Эльче35
7 Бетис35
8 Валенсия34
9 Эспаньол24
10 Алавес34
11 Райо Вальекано23
12 Осасуна23
13 Реал Сосьедад22
14 Атлетико М32
15 Сельта32
16 Мальорка21
17 Севилья20
18
Зона вылета
Леванте30
19
Зона вылета
Овьедо20
20
Зона вылета
Жирона20

