Бетис - Атлетик Б 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 19:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
31 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетик Б, которое состоится 31 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
|6
|пз
|Серхи Альтмира
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|52
|пз
|Пабло Гарсия
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|24
|пз
|Беньят Прадос
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 2
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|29.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|19.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|04.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|27.08.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|28.05.2025
|Лига конференций
|Финал
|1 : 4
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|3 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Хетафе
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Эльче
|3
|5
|7
|Бетис
|3
|5
|8
|Валенсия
|3
|4
|9
|Эспаньол
|2
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Райо Вальекано
|2
|3
|12
|Осасуна
|2
|3
|13
|Реал Сосьедад
|2
|2
|14
|Атлетико М
|3
|2
|15
|Сельта
|3
|2
|16
|Мальорка
|2
|1
|17
|Севилья
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Леванте
|3
|0
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|2
|0