Эспаньол - Осасуна 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 19:30
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
31 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Эспаньол
Осасуна

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Осасуна, которое состоится 31 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Осасуна
Памплона
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
15ИспаниязщМигель Анхель
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
10ИспанияпзПоль Лосано
8ИспанияпзЭду Эспосито
24АнглиянпТайрис Долан
11ИспаниянпПере Милья
7ИспаниянпХавьер Пуадо
9ИспаниянпРоберто Фернандес
1ИспанияврСерхио Эррера
22КамерунзщФлавьен Бойомо
24ИспаниязщАлехандро Катена
3ИспаниязщХуан Крус
19ФранциязщВалентин Розье
6ИспанияпзЛукас Торро
16ИспанияпзМой Гомес
7ИспанияпзХон Монкайола
10ИспанияпзАймар Орос
21ИспаниянпВиктор Муньос
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ИталияАлессио Лиши
История личных встреч
18.05.2025Испания — Примера37-й турОсасуна2 : 0Эспаньол
14.12.2024Испания — Примера17-й турЭспаньол0 : 0Осасуна
04.02.2023Испания - Примера20-й турЭспаньол1 : 1Осасуна
20.10.2022Испания - Примера10-й турОсасуна1 : 0Эспаньол
08.05.2022Испания - Примера35-й турЭспаньол1 : 1Осасуна
14.08.2021Испания - Примера1-й турОсасуна0 : 0Эспаньол
17.01.2021Кубок Испании1/16 финалаЭспаньол0 : 2Осасуна
08.03.2020Испания - Примера27-й турОсасуна1 : 0Эспаньол
01.12.2019Испания - Примера15-й турЭспаньол2 : 4Осасуна
26.02.2017Испания - Примера24-й турЭспаньол3 : 0Осасуна
24.08.2025Испания — Примера2-й тур2 : 2Эспаньол
17.08.2025Испания — Примера1-й турЭспаньол2 : 1
24.05.2025Испания — Примера38-й турЭспаньол2 : 0
18.05.2025Испания — Примера37-й турОсасуна2 : 0Эспаньол
15.05.2025Испания — Примера36-й турЭспаньол0 : 2
24.08.2025Испания — Примера2-й турОсасуна1 : 0
19.08.2025Испания — Примера1-й тур1 : 0Осасуна
24.05.2025Испания — Примера38-й тур1 : 1Осасуна
18.05.2025Испания — Примера37-й турОсасуна2 : 0Эспаньол
15.05.2025Испания — Примера36-й турОсасуна2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Атлетик Б26
5
Лига Европы
Хетафе36
6
Лига конференций
Эльче35
7 Бетис35
8 Валенсия34
9 Эспаньол24
10 Алавес34
11 Райо Вальекано23
12 Осасуна23
13 Реал Сосьедад22
14 Атлетико М32
15 Сельта32
16 Мальорка21
17 Севилья20
18
Зона вылета
Леванте30
19
Зона вылета
Овьедо20
20
Зона вылета
Жирона20

Отзывы и комментарии к матчу

