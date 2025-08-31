Эспаньол - Осасуна 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 19:30
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
31 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Осасуна, которое состоится 31 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|15
|зщ
|Мигель Анхель
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|10
|пз
|Поль Лосано
|8
|пз
|Эду Эспосито
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|1
|вр
|Серхио Эррера
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|3
|зщ
|Хуан Крус
|19
|зщ
|Валентин Розье
|6
|пз
|Лукас Торро
|16
|пз
|Мой Гомес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Алессио Лиши
История личных встреч
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|20.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|17.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|08.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|01.12.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 4
|26.02.2017
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 0
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|19.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 0
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Хетафе
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Эльче
|3
|5
|7
|Бетис
|3
|5
|8
|Валенсия
|3
|4
|9
|Эспаньол
|2
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Райо Вальекано
|2
|3
|12
|Осасуна
|2
|3
|13
|Реал Сосьедад
|2
|2
|14
|Атлетико М
|3
|2
|15
|Сельта
|3
|2
|16
|Мальорка
|2
|1
|17
|Севилья
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Леванте
|3
|0
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|2
|0