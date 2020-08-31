Дженоа - Ювентус 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 18:30
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
31 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Ювентус, которое состоится 31 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|23
|пз
|Валентин Карбони
|8
|пз
|Николае Станчу
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|18
|пз
|Филип Костич
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Игор Тудор
История личных встреч
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|15.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|06.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 1
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|30.06.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 0
|24.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|1 : 3
|17.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|2 : 3
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Комо
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Милан
|2
|3
|7
|Рома
|1
|3
|8
|Пиза
|1
|1
|9
|Аталанта
|1
|1
|10
|Кальяри
|1
|1
|11
|Фиорентина
|1
|1
|12
|Удинезе
|1
|1
|13
|Верона
|1
|1
|14
|Дженоа
|1
|1
|15
|Лечче
|2
|1
|16
|Болонья
|1
|0
|17
|Лацио
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Торино
|1
|0