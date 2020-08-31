01:26 ()
Дженоа - Ювентус 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 18:30
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
31 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Дженоа
Ювентус

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Ювентус, которое состоится 31 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Ювентус
Турин
1ИталияврНикола Леали
20ИталиязщСтефано Сабелли
5НорвегиязщЛео Эстигор
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Мартин
15АнглиязщБрук Нортон-Каффи
73ИталияпзПатрицио Мазини
32ДанияпзМортен Френнруп
23АргентинапзВалентин Карбони
8РумынияпзНиколае Станчу
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
6АнглиязщЛлойд Келли
15ФранциязщПьер Калюлю
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
18СербияпзФилип Костич
7ПортугалиянпШику Консейсау
10ТурциянпКенан Йылдыз
30КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
29.03.2025Италия — Серия А30-й турЮвентус1 : 0Дженоа
28.09.2024Италия — Серия А6-й турДженоа0 : 3Ювентус
17.03.2024Италия - Серия А29-й турЮвентус0 : 0Дженоа
15.12.2023Италия - Серия А16-й турДженоа1 : 1Ювентус
06.05.2022Италия - Серия А36-й турДженоа2 : 1Ювентус
05.12.2021Италия - Серия А16-й турЮвентус2 : 0Дженоа
11.04.2021Италия - Серия А30-й турЮвентус3 : 1Дженоа
13.01.2021Кубок Италии1/8 финалаЮвентус3 : 2 ДВДженоа
13.12.2020Италия - Серия А11-й турДженоа1 : 3Ювентус
30.06.2020Италия - Серия А29-й турДженоа1 : 3Ювентус
23.08.2025Италия — Серия А1-й турДженоа0 : 0
15.08.2025Кубок Италии1/32 финалаДженоа3 : 0
24.05.2025Италия — Серия А38-й тур1 : 3Дженоа
17.05.2025Италия — Серия А37-й турДженоа2 : 3
11.05.2025Италия — Серия А36-й тур2 : 2Дженоа
24.08.2025Италия — Серия А1-й турЮвентус2 : 0
16.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 2Ювентус
10.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 2Ювентус
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Ювентус2 : 2
01.07.2025Клубный чемпионат мира — 20251/8 финала1 : 0Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кремонезе26
2
Лига чемпионов
Интер М13
3
Лига чемпионов
Наполи13
4
Лига чемпионов
Ювентус13
5
Лига Европы
Комо13
6
Лига конференций
Милан23
7 Рома13
8 Пиза11
9 Аталанта11
10 Кальяри11
11 Фиорентина11
12 Удинезе11
13 Верона11
14 Дженоа11
15 Лечче21
16 Болонья10
17 Лацио10
18
Зона вылета
Парма10
19
Зона вылета
Сассуоло20
20
Зона вылета
Торино10

