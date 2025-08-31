01:27 ()
Воскресенье 31 августа
Монако - Страсбург 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 17:15
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
31 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Монако
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Страсбург, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Страсбург
Страсбург
1ФинляндияврЛукаш Градецки
4НидерландызщДжордан Тезе
3АнглиязщЭрик Дайер
13ФранциязщКристиан Мависса Элеби
12БразилиязщКаю Энрике
15СенегалпзЛамин Камара
6ШвейцарияпзДенис Закария
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
18ЯпонияпзТакуми Минамино
10РоссияпзАлександр Головин
9СШАпзФоларин Балогун
1ШвецияврКарл-Юхан Юнссон
23ФранциязщМамаду Сарр
2ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
18ФранциязщДжуниор Мванга
6ФранцияпзИсмаэль Дукуре
16ЭквадорпзКендри Паэс
29ФранцияпзСамир Эль-Мурабет
42Кот-д'ИвуарпзАбдул Уаттара
80ФранцияпзФеликс Лемарешаль
11ШвецияпзСебастьян Нанаси
9АргентинанпХоакин Паничелли
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
19.04.2025Франция — Лига 130-й турМонако0 : 0Страсбург
09.11.2024Франция — Лига 111-й турСтрасбург1 : 3Монако
10.03.2024Франция - Лига 125-й турСтрасбург0 : 1Монако
20.08.2023Франция - Лига 12-й турМонако3 : 0Страсбург
02.04.2023Франция - Лига 129-й турМонако4 : 3Страсбург
06.08.2022Франция - Лига 11-й турСтрасбург1 : 2Монако
13.03.2022Франция - Лига 128-й турСтрасбург1 : 0Монако
28.11.2021Франция - Лига 115-й турМонако1 : 1Страсбург
03.03.2021Франция - Лига 128-й турСтрасбург1 : 0Монако
27.09.2020Франция - Лига 15-й турМонако3 : 2Страсбург
24.08.2025Франция — Лига 12-й тур1 : 0Монако
16.08.2025Франция — Лига 11-й турМонако3 : 1
08.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Монако1 : 2
03.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 2Монако
31.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Монако3 : 1
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 3Страсбург
24.08.2025Франция — Лига 12-й турСтрасбург1 : 0
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчСтрасбург0 : 0
17.08.2025Франция — Лига 11-й тур0 : 1Страсбург
17.05.2025Франция — Лига 134-й турСтрасбург2 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Лиги 1: «Монако» — «Страсбург». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль37
2
Лига чемпионов
Лион26
3
Лига чемпионов
Тулуза26
4
Лига чемпионов
Ланс36
5
Лига Европы
ПСЖ26
6
Лига конференций
Страсбург26
7 Марсель23
8 Монако23
9 Ницца23
10 Анже23
11 Осер23
12 Лорьян33
13 Ренн23
14 Брест31
15 Нант20
16
Стыковая зона
Гавр20
17
Зона вылета
Париж20
18
Зона вылета
Метц20

