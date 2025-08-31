Монако - Страсбург 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 17:15
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
31 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Страсбург, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Страсбург
Страсбург
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|3
|зщ
|Эрик Дайер
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|12
|зщ
|Каю Энрике
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|пз
|Такуми Минамино
|10
|пз
|Александр Головин
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|1
|вр
|Карл-Юхан Юнссон
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|18
|зщ
|Джуниор Мванга
|6
|пз
|Исмаэль Дукуре
|16
|пз
|Кендри Паэс
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|80
|пз
|Феликс Лемарешаль
|11
|пз
|Себастьян Нанаси
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|19.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|06.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 1
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 3
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Лиги 1: «Монако» — «Страсбург». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Тулуза
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|3
|6
| 5
Лига Европы
|ПСЖ
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|2
|6
|7
|Марсель
|2
|3
|8
|Монако
|2
|3
|9
|Ницца
|2
|3
|10
|Анже
|2
|3
|11
|Осер
|2
|3
|12
|Лорьян
|3
|3
|13
|Ренн
|2
|3
|14
|Брест
|3
|1
|15
|Нант
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Париж
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Метц
|2
|0