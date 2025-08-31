ПЕК Зволле - Утрехт 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 14:30
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
31 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Утрехт, которое состоится 31 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Утрехт
Утрехт
|16
|вр
|Tom de Graaff
|3
|зщ
|Оливер Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Гарсия Макналти
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|30
|пз
|Ryan Thomas
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|25
|пз
|Тейс Остинг
|22
|пз
|Кай де Рой
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|10
|нп
|Кун Костонс
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|6
|пз
|Дави ван ден Берг
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|22
|пз
|Мигель Родригес
|9
|нп
|Давид Мин
|15
|нп
|Эдриан Блэйк
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 3
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 1
|30.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 3
|21.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|17.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 3
|11.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|15.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|28.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 1
|21.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|4
|8
| 4
Лига Европы
|Утрехт
|3
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|3
|6
|9
|АЗ Алкмар
|2
|4
|10
|Волендам
|4
|4
|11
|Твенте
|3
|3
|12
|НАК Бреда
|3
|3
|13
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|14
|Фортуна
|2
|1
|15
|Херенвен
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|4
|0