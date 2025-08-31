01:28 ()
ПЕК Зволле - Утрехт 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 14:30
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
31 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Утрехт, которое состоится 31 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Утрехт
Утрехт
16 Нидерланды вр Tom de Graaff
3 Нидерланды зщ Оливер Артссен
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Гарсия Макналти
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
30 Новая Зеландия пз Ryan Thomas
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
25 Нидерланды пз Тейс Остинг
22 Нидерланды пз Кай де Рой
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
10 Нидерланды нп Кун Костонс
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Майк ван дер Хорн
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
6 Нидерланды пз Дави ван ден Берг
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
22 Испания пз Мигель Родригес
9 Нидерланды нп Давид Мин
15 Англия нп Эдриан Блэйк
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПЕК Зволле3 : 3Утрехт
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Утрехт1 : 0ПЕК Зволле
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Утрехт5 : 1ПЕК Зволле
27.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПЕК Зволле1 : 0Утрехт
07.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле1 : 1Утрехт
25.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Утрехт5 : 1ПЕК Зволле
30.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Утрехт3 : 3ПЕК Зволле
21.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур ПЕК Зволле1 : 1Утрехт
17.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПЕК Зволле3 : 3Утрехт
11.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Утрехт3 : 1ПЕК Зволле
15.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 0 : 2ПЕК Зволле
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПЕК Зволле1 : 0
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле2 : 0
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 2ПЕК Зволле
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле1 : 1
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Утрехт0 : 0
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Утрехт4 : 1
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 2Утрехт
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 1Утрехт
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Утрехт2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген39
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
3
Лига чемпионов
Аякс48
4
Лига Европы
Утрехт36
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд26
6
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле26
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта36
9 АЗ Алкмар24
10 Волендам44
11 Твенте33
12 НАК Бреда33
13 Гоу Эхед Иглс32
14 Фортуна21
15 Херенвен31
16
Стыковая зона
Телстар31
17
Зона вылета
Эксельсиор30
18
Зона вылета
Хераклес40

Отзывы и комментарии к матчу

