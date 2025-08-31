НАК Бреда - АЗ Алкмар 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 16:45
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
31 Августа 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - АЗ Алкмар, которое состоится 31 Августа 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
|24.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 2
|12.02.2020
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 3
|08.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 3
|12.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 0
|17.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 3
|10.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 1
|10.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 2
|08.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 1
|18.01.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|19-й тур
|3 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 2
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
