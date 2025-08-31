01:28 ()
НАК Бреда - АЗ Алкмар 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 16:45
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
31 Августа 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
НАК Бреда
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - АЗ Алкмар, которое состоится 31 Августа 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
24.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур АЗ Алкмар1 : 1НАК Бреда
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НАК Бреда1 : 2АЗ Алкмар
12.02.2020 Кубок Нидерландов 1/4 финала АЗ Алкмар1 : 3НАК Бреда
08.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур НАК Бреда0 : 3АЗ Алкмар
12.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур АЗ Алкмар5 : 0НАК Бреда
17.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур НАК Бреда1 : 3АЗ Алкмар
10.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур АЗ Алкмар2 : 1НАК Бреда
10.05.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур АЗ Алкмар3 : 2НАК Бреда
08.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур НАК Бреда0 : 1АЗ Алкмар
18.01.2014 Нидерланды - Эредивизия 19-й тур АЗ Алкмар3 : 0НАК Бреда
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 3 : 0НАК Бреда
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур НАК Бреда2 : 1
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 0НАК Бреда
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НАК Бреда1 : 1
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 3 : 0НАК Бреда
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч АЗ Алкмар4 : 1
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 2АЗ Алкмар
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 2АЗ Алкмар
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1АЗ Алкмар
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур АЗ Алкмар4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген39
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
3
Лига чемпионов
Аякс48
4
Лига Европы
Утрехт36
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд26
6
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле26
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта36
9 АЗ Алкмар24
10 Волендам44
11 Твенте33
12 НАК Бреда33
13 Гоу Эхед Иглс32
14 Фортуна21
15 Херенвен31
16
Стыковая зона
Телстар31
17
Зона вылета
Эксельсиор30
18
Зона вылета
Хераклес40

