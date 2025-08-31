Тондела - Эшторил 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 16:30
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
31 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Эшторил, которое состоится 31 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тондела
Тондела
Эшторил
Эшторил
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|48
|зщ
|Tiago Manso
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|5
|зщ
|Жоау Афонсо
|60
|зщ
|Emmanuel Maviram
|8
|пз
|Элдер Тавареш
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|10
|пз
|Джо Ходж
|7
|нп
|Pedro Henryque
|67
|нп
|Yarlen
|9
|нп
|Miro
|27
|вр
|Хоэль Роблес
|44
|зщ
|Кевен Бома
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|24
|пз
|Педру Амарал
|22
|пз
|Pedro Carvalho
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|7
|пз
|Нодар Ломинадзе
|55
|пз
|Tiago Parente
|99
|нп
|Рафик Гюйтан
|14
|нп
|Янис Беграуи
|12
|нп
|Жоау Карвалью
Главные тренеры
|Иву Виейра
История личных встреч
|19.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа H. 1-й тур
|0 : 0
|12.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|21.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 1
|13.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|21.10.2018
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|30.01.2018
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|3 : 0
|19.08.2017
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|01.04.2017
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 2
|05.11.2016
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|14.02.2016
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Кубок Португалии
|2-й раунд
|2 : 1
|09.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 2
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|4
|9
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|3
|7
|5
|Жил Висенте
|4
|7
|6
|Брага
|3
|7
|7
|Бенфика
|2
|6
|8
|Насьонал
|4
|4
|9
|Арока
|3
|4
|10
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|11
|Каза Пия
|4
|3
|12
|Риу Аве
|2
|2
|13
|Эштрела
|3
|2
|14
|Эшторил
|2
|1
|15
|АВС
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|3
|0