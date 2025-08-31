01:28 ()
Тондела - Эшторил 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 16:30
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
31 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Тондела
Эшторил

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Эшторил, которое состоится 31 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Эшторил
Эшторил
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
48 Португалия зщ Tiago Manso
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
5 Португалия зщ Жоау Афонсо
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
8 Кабо-Верде пз Элдер Тавареш
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
10 Ирландия пз Джо Ходж
7 Бразилия нп Pedro Henryque
67 Бразилия нп Yarlen
9 Ангола нп Miro
27 Испания вр Хоэль Роблес
44 Того зщ Кевен Бома
25 Австрия зщ Феликс Бахер
24 Португалия пз Педру Амарал
22 Португалия пз Pedro Carvalho
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
7 Грузия пз Нодар Ломинадзе
55 Португалия пз Tiago Parente
99 Франция нп Рафик Гюйтан
14 Франция нп Янис Беграуи
12 Португалия нп Жоау Карвалью
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
19.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа H. 1-й тур Тондела0 : 0Эшторил
12.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Эшторил1 : 0Тондела
21.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Тондела3 : 1Эшторил
13.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Тондела1 : 2Эшторил
21.10.2018 Кубок Португалии 3-й раунд Эшторил1 : 1 3 : 4Тондела
30.01.2018 Португалия - Примейра 20-й тур Эшторил3 : 0Тондела
19.08.2017 Португалия - Примейра 3-й тур Тондела2 : 3Эшторил
01.04.2017 Португалия - Примейра 27-й тур Тондела0 : 2Эшторил
05.11.2016 Португалия - Примейра 10-й тур Эшторил2 : 0Тондела
14.02.2016 Португалия - Примейра 22-й тур Эшторил2 : 1Тондела
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 3 : 0Тондела
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Тондела0 : 1
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Тондела
22.09.2024 Кубок Португалии 2-й раунд 2 : 1Тондела
09.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала 4 : 0Тондела
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 3 : 2Эшторил
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Эшторил1 : 1
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Эшторил4 : 0
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 2 : 2Эшторил
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Эшторил1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Лига чемпионов
Порту39
3
Лига Европы
Морейренсе49
4
Лига конференций
Фамаликан37
5 Жил Висенте47
6 Брага37
7 Бенфика26
8 Насьонал44
9 Арока34
10 Витория Гимарайнш33
11 Каза Пия43
12 Риу Аве22
13 Эштрела32
14 Эшторил21
15 АВС31
16
Стыковая зона
Алверка31
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела30

