Воскресенье 31 августа
Санта-Клара - Эштрела 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 21:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
31 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Санта-Клара
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Эштрела, которое состоится 31 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Эштрела
Амадора
История личных встреч
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Эштрела0 : 0Санта-Клара
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Санта-Клара1 : 0Эштрела
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 0Санта-Клара
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Санта-Клара1 : 2
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Санта-Клара0 : 1
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Клара0 : 0
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Санта-Клара
25.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Эштрела2 : 2
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Эштрела0 : 1
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Эштрела
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 4 : 0Эштрела
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Эштрела0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Лига чемпионов
Порту39
3
Лига Европы
Морейренсе49
4
Лига конференций
Фамаликан37
5 Жил Висенте47
6 Брага37
7 Бенфика26
8 Насьонал44
9 Арока34
10 Витория Гимарайнш33
11 Каза Пия43
12 Риу Аве22
13 Эштрела32
14 Эшторил21
15 АВС31
16
Стыковая зона
Алверка31
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела30

