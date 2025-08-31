Санта-Клара - Эштрела 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 21:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
31 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Эштрела, которое состоится 31 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Эштрела
Амадора
История личных встреч
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|25.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|4
|9
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|3
|7
|5
|Жил Висенте
|4
|7
|6
|Брага
|3
|7
|7
|Бенфика
|2
|6
|8
|Насьонал
|4
|4
|9
|Арока
|3
|4
|10
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|11
|Каза Пия
|4
|3
|12
|Риу Аве
|2
|2
|13
|Эштрела
|3
|2
|14
|Эшторил
|2
|1
|15
|АВС
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|3
|0