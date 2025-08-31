01:28 ()
Алашкерт - Ноа 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 14:00
31 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 5-й тур
Алашкерт
Ноа

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - Ноа, которое состоится 31 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алашкерт
Мартуни
Ноа
Ереван
История личных встреч
27.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Алашкерт1 : 0Ноа
10.11.2024 Армения — Премьер-лига 16-й тур Ноа4 : 0Алашкерт
16.10.2024 Армения — Премьер-лига 11-й тур Алашкерт0 : 6Ноа
04.05.2024 Армения - Премьер-лига 32-й тур Ноа2 : 1Алашкерт
02.03.2024 Армения - Премьер-лига 23-й тур Алашкерт0 : 2Ноа
30.10.2023 Армения - Премьер-лига 14-й тур Ноа4 : 2Алашкерт
25.08.2023 Армения - Премьер-лига 5-й тур Алашкерт3 : 1Ноа
21.04.2023 Армения - Премьер-лига 28-й тур Алашкерт3 : 0Ноа
29.11.2022 Армения - Премьер-лига 19-й тур Ноа3 : 2Алашкерт
10.10.2022 Армения - Премьер-лига 10-й тур Алашкерт5 : 0Ноа
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Алашкерт
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Алашкерт3 : 0
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Алашкерт1 : 2
27.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Алашкерт1 : 0Ноа
22.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур 2 : 0Алашкерт
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Ноа3 : 2
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 4Ноа
17.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Ноа4 : 1
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Ноа0 : 0 5 : 6
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Ноа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту510
2
Лига конференций
Арарат-Армения37
3
Лига конференций
Пюник47
4 Ноа26
5 Алашкерт36
6 БКМА46
7 Ван45
8 Гандзасар53
9 Ширак52
10
Зона вылета
Арарат51

