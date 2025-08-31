Алашкерт - Ноа 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 14:00
31 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - Ноа, которое состоится 31 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алашкерт
Мартуни
Ноа
Ереван
История личных встреч
|27.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|16.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 6
|04.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|30.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 2
|25.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|21.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|29.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|10.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|22.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|17.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0 5 : 6
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|5
|10
| 2
Лига конференций
|Арарат-Армения
|3
|7
| 3
Лига конференций
|Пюник
|4
|7
|4
|Ноа
|2
|6
|5
|Алашкерт
|3
|6
|6
|БКМА
|4
|6
|7
|Ван
|4
|5
|8
|Гандзасар
|5
|3
|9
|Ширак
|5
|2
| 10
Зона вылета
|Арарат
|5
|1