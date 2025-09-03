04:29 ()
Арсенал Т - СКА-Хабаровск 03 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-09-2025 19:00
03 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 8-й тур
Арсенал Т
СКА-Хабаровск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - СКА-Хабаровск, которое состоится 03 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
РоссияДмитрий Иванович Гунько
РоссияАлексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
13.04.2025Россия — Мелбет Первая лига28-й турСКА-Хабаровск1 : 0Арсенал Т
31.08.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й турАрсенал Т1 : 0СКА-Хабаровск
14.04.2024Россия — Мелбет Первая лига27-й турАрсенал Т1 : 0СКА-Хабаровск
14.10.2023Россия — Мелбет Первая лига14-й турСКА-Хабаровск1 : 1Арсенал Т
03.06.2023Россия - Мелбет Первая лига34-й турСКА-Хабаровск6 : 0Арсенал Т
17.07.2022Россия - Мелбет Первая лига1-й турАрсенал Т3 : 2СКА-Хабаровск
05.11.2017Россия - Премьер-Лига16-й турСКА-Хабаровск1 : 2Арсенал Т
24.07.2017Россия - Премьер-Лига2-й турАрсенал Т1 : 0СКА-Хабаровск
07.04.2016ФНЛ - Первый дивизион30-й турСКА-Хабаровск0 : 1Арсенал Т
19.02.2016Кубок ФНЛПлей-оффСКА-Хабаровск0 : 2Арсенал Т
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й тур2 : 1Арсенал Т
24.08.2025Россия — Лига PARI6-й тур0 : 3Арсенал Т
16.08.2025Россия — Лига PARI5-й турАрсенал Т2 : 2
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й тур1 : 1Арсенал Т
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 2Арсенал Т
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й турСКА-Хабаровск1 : 1
24.08.2025Россия — Лига PARI6-й турСКА-Хабаровск1 : 2
17.08.2025Россия — Лига PARI5-й тур1 : 0СКА-Хабаровск
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й турСКА-Хабаровск1 : 1
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й турСКА-Хабаровск1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал718
2
Повышение
Факел718
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс716
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ714
5 Челябинск713
6 Ротор711
7 Арсенал Т710
8 СКА-Хабаровск79
9 Уфа78
10 Енисей78
11 Шинник78
12 Волга Ул77
13 Родина77
14 Нефтехимик77
15 Чайка76
16
Зона вылета
Торпедо М74
17
Зона вылета
Сокол74
18
Зона вылета
Черноморец72

