Торпедо М - Уфа 03 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-09-2025 18:00
03 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Уфа, которое состоится 03 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
|Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 8 : 7
|17.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|09.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.12.2014
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|20.10.2014
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 0
|07.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 0
|26.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|3 : 0
|25.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|3 : 0
|18.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 0
|11.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|4 : 0
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|3 : 1
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Первой лиги: «Торпедо» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|7
|18
| 2
Повышение
|Факел
|7
|18
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|7
|16
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|7
|14
|5
|Челябинск
|7
|13
|6
|Ротор
|7
|11
|7
|Арсенал Т
|7
|10
|8
|СКА-Хабаровск
|7
|9
|9
|Уфа
|7
|8
|10
|Енисей
|7
|8
|11
|Шинник
|7
|8
|12
|Волга Ул
|7
|7
|13
|Родина
|7
|7
|14
|Нефтехимик
|7
|7
|15
|Чайка
|7
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Сокол
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|7
|2