Торпедо М - Уфа 03 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-09-2025 18:00
03 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 8-й тур
Торпедо М
Уфа

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Уфа, которое состоится 03 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Уфа
Уфа
Главные тренеры
БеларусьПавел Васильевич Кирильчик (и.о.)
РоссияОмари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
09.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й турТорпедо М0 : 0Уфа
31.08.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й турУфа0 : 1Торпедо М
26.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финалаУфа1 : 1 8 : 7Торпедо М
17.02.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиУфа0 : 0Торпедо М
09.02.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиУфа1 : 0Торпедо М
08.12.2014Россия - Премьер-Лига17-й турТорпедо М2 : 2Уфа
20.10.2014Россия - Премьер-Лига10-й турУфа1 : 1Торпедо М
23.11.2013ФНЛ - Первый дивизион25-й турТорпедо М0 : 0Уфа
07.08.2013ФНЛ - Первый дивизион7-й турУфа1 : 0Торпедо М
26.10.2012ФНЛ - Первый дивизион18-й турТорпедо М2 : 2Уфа
29.08.2025Россия — Лига PARI7-й тур3 : 0Торпедо М
25.08.2025Россия — Лига PARI6-й тур3 : 0Торпедо М
18.08.2025Россия — Лига PARI5-й турТорпедо М1 : 0
11.08.2025Россия — Лига PARI4-й турТорпедо М0 : 1
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 0Торпедо М
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й турУфа4 : 0
23.08.2025Россия — Лига PARI6-й тур3 : 1Уфа
16.08.2025Россия — Лига PARI5-й турУфа0 : 0
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й тур1 : 0Уфа
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й турУфа1 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Первой лиги: «Торпедо» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал718
2
Повышение
Факел718
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс716
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ714
5 Челябинск713
6 Ротор711
7 Арсенал Т710
8 СКА-Хабаровск79
9 Уфа78
10 Енисей78
11 Шинник78
12 Волга Ул77
13 Родина77
14 Нефтехимик77
15 Чайка76
16
Зона вылета
Торпедо М74
17
Зона вылета
Сокол74
18
Зона вылета
Черноморец72

