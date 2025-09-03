Чайка - Ротор 03 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-09-2025 17:30
03 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Ротор, которое состоится 03 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Комбаров
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|17.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|02.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|26.05.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур
|3 : 1
|14.04.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 8-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 17-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 9-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Подгруппа А. 4-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 24-й тур
|0 : 0
|09.10.2022
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 12-й тур
|0 : 0
|07.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|4 : 0
|24.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|0 : 3
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 2
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 2
|25.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 0
|04.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|7
|18
| 2
Повышение
|Факел
|7
|18
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|7
|16
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|7
|14
|5
|Челябинск
|7
|13
|6
|Ротор
|7
|11
|7
|Арсенал Т
|7
|10
|8
|СКА-Хабаровск
|7
|9
|9
|Уфа
|7
|8
|10
|Енисей
|7
|8
|11
|Шинник
|7
|8
|12
|Волга Ул
|7
|7
|13
|Родина
|7
|7
|14
|Нефтехимик
|7
|7
|15
|Чайка
|7
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Сокол
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|7
|2