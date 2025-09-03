04:29 ()
Свернуть список

Чайка - Ротор 03 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-09-2025 17:30
03 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 8-й тур
Чайка
Ротор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Ротор, которое состоится 03 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
РоссияДмитрий Владимирович Комбаров
РоссияДенис Константинович Бояринцев
История личных встреч
17.05.2025Россия — Мелбет Первая лига33-й турЧайка1 : 0Ротор
02.09.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й турРотор0 : 0Чайка
26.05.2024Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 16-й турЧайка3 : 1Ротор
14.04.2024Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 8-й турРотор0 : 0Чайка
05.11.2023Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 17-й турЧайка0 : 1Ротор
09.09.2023Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 9-й турРотор0 : 0Чайка
28.05.2023Вторая лига - Группа 1Подгруппа А. 4-й турЧайка2 : 1Ротор
15.04.2023Вторая лига - Группа 1Группа 1. 24-й турЧайка0 : 0Ротор
09.10.2022Вторая лига - Группа 1Группа 1. 12-й турРотор0 : 0Чайка
07.09.2019ФНЛ - Первый дивизион12-й турЧайка2 : 1Ротор
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й тур4 : 0Чайка
24.08.2025Россия — Лига PARI6-й турЧайка0 : 3
16.08.2025Россия — Лига PARI5-й турЧайка1 : 2
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й тур1 : 1Чайка
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й турЧайка1 : 1
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й турРотор1 : 2
25.08.2025Россия — Лига PARI6-й турРотор3 : 0
16.08.2025Россия — Лига PARI5-й тур1 : 1Ротор
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й турРотор1 : 0
04.08.2025Россия — Лига PARI3-й турРотор0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал718
2
Повышение
Факел718
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс716
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ714
5 Челябинск713
6 Ротор711
7 Арсенал Т710
8 СКА-Хабаровск79
9 Уфа78
10 Енисей78
11 Шинник78
12 Волга Ул77
13 Родина77
14 Нефтехимик77
15 Чайка76
16
Зона вылета
Торпедо М74
17
Зона вылета
Сокол74
18
Зона вылета
Черноморец72

Отзывы и комментарии к матчу

