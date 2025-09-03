04:29 ()
Свернуть список

Сокол - КАМАЗ 03 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-09-2025 17:00
03 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 8-й тур
Сокол
КАМАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - КАМАЗ, которое состоится 03 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
ЧерногорияМладен Кашчелан
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
09.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й турКАМАЗ3 : 1Сокол
27.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й турСокол1 : 0КАМАЗ
25.05.2024Россия — Мелбет Первая лига34-й турКАМАЗ1 : 2Сокол
09.09.2023Россия — Мелбет Первая лига9-й турСокол1 : 1КАМАЗ
16.03.2016ФНЛ - Первый дивизион26-й турСокол0 : 0КАМАЗ
23.08.2015ФНЛ - Первый дивизион8-й турКАМАЗ3 : 0Сокол
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й тур1 : 0Сокол
23.08.2025Россия — Лига PARI6-й тур3 : 1Сокол
16.08.2025Россия — Лига PARI5-й турСокол1 : 1
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й турСокол1 : 1
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 0Сокол
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й тур1 : 1КАМАЗ
23.08.2025Россия — Лига PARI6-й турКАМАЗ3 : 1
17.08.2025Россия — Лига PARI5-й тур1 : 3КАМАЗ
11.08.2025Россия — Лига PARI4-й турКАМАЗ1 : 2
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й турКАМАЗ2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал718
2
Повышение
Факел718
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс716
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ714
5 Челябинск713
6 Ротор711
7 Арсенал Т710
8 СКА-Хабаровск79
9 Уфа78
10 Енисей78
11 Шинник78
12 Волга Ул77
13 Родина77
14 Нефтехимик77
15 Чайка76
16
Зона вылета
Торпедо М74
17
Зона вылета
Сокол74
18
Зона вылета
Черноморец72

Отзывы и комментарии к матчу

