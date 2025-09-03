04:29 ()
Свернуть список

Нефтехимик - Родина 03 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-09-2025 17:00
03 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 8-й тур
Нефтехимик
Родина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Родина, которое состоится 03 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Родина
Москва
Главные тренеры
РоссияКирилл Александрович Новиков
АрменияБарсег Артёмович Киракосян (и.о.)
История личных встреч
01.12.2024Россия — Мелбет Первая лига21-й турРодина0 : 3Нефтехимик
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турНефтехимик2 : 1Родина
25.05.2024Россия — Мелбет Первая лига34-й турРодина3 : 0Нефтехимик
27.08.2023Россия — Мелбет Первая лига7-й турНефтехимик1 : 4Родина
13.05.2023Россия - Мелбет Первая лига31-й турНефтехимик1 : 5Родина
23.10.2022Россия - Мелбет Первая лига15-й турРодина0 : 2Нефтехимик
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й турНефтехимик1 : 1
24.08.2025Россия — Лига PARI6-й тур1 : 0Нефтехимик
17.08.2025Россия — Лига PARI5-й турНефтехимик1 : 3
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й тур0 : 2Нефтехимик
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 1Нефтехимик
29.08.2025Россия — Лига PARI7-й турРодина3 : 0
23.08.2025Россия — Лига PARI6-й тур1 : 1Родина
16.08.2025Россия — Лига PARI5-й тур0 : 0Родина
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й турРодина1 : 1
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур2 : 1Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал718
2
Повышение
Факел718
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс716
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ714
5 Челябинск713
6 Ротор711
7 Арсенал Т710
8 СКА-Хабаровск79
9 Уфа78
10 Енисей78
11 Шинник78
12 Волга Ул77
13 Родина77
14 Нефтехимик77
15 Чайка76
16
Зона вылета
Торпедо М74
17
Зона вылета
Сокол74
18
Зона вылета
Черноморец72

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close