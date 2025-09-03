Нефтехимик - Родина 03 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-09-2025 17:00
03 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 8-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Родина, которое состоится 03 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Родина
Москва
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Барсег Артёмович Киракосян (и.о.)
История личных встреч
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 3
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 1
|25.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 4
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 5
|23.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 3
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 2
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|3 : 0
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|7
|18
| 2
Повышение
|Факел
|7
|18
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|7
|16
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|7
|14
|5
|Челябинск
|7
|13
|6
|Ротор
|7
|11
|7
|Арсенал Т
|7
|10
|8
|СКА-Хабаровск
|7
|9
|9
|Уфа
|7
|8
|10
|Енисей
|7
|8
|11
|Шинник
|7
|8
|12
|Волга Ул
|7
|7
|13
|Родина
|7
|7
|14
|Нефтехимик
|7
|7
|15
|Чайка
|7
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Сокол
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|7
|2