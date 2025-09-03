Волга Ул - Черноморец 03 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-09-2025 16:30
03 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Черноморец, которое состоится 03 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Михаил Владимирович Белов
|Эдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
История личных встреч
|24.10.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|41-й тур
|0 : 2
|05.07.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|21-й тур
|4 : 2
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|2 : 1
|25.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|4 : 0
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|0 : 2
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|7
|18
| 2
Повышение
|Факел
|7
|18
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|7
|16
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|7
|14
|5
|Челябинск
|7
|13
|6
|Ротор
|7
|11
|7
|Арсенал Т
|7
|10
|8
|СКА-Хабаровск
|7
|9
|9
|Уфа
|7
|8
|10
|Енисей
|7
|8
|11
|Шинник
|7
|8
|12
|Волга Ул
|7
|7
|13
|Родина
|7
|7
|14
|Нефтехимик
|7
|7
|15
|Чайка
|7
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Сокол
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|7
|2