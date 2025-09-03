04:29 ()
Волга Ул - Черноморец 03 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-09-2025 16:30
03 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 8-й тур
Волга Ул
Черноморец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Черноморец, которое состоится 03 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
РоссияМихаил Владимирович Белов
РоссияЭдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
История личных встреч
24.10.2008Россия - Первый дивизион - 200841-й турВолга Ул0 : 2Черноморец
05.07.2008Россия - Первый дивизион - 200821-й турЧерноморец4 : 2Волга Ул
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й турВолга Ул2 : 1
25.08.2025Россия — Лига PARI6-й тур4 : 0Волга Ул
17.08.2025Россия — Лига PARI5-й турВолга Ул1 : 0
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й тур1 : 0Волга Ул
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 1Волга Ул
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й тур1 : 0Черноморец
23.08.2025Россия — Лига PARI6-й турЧерноморец0 : 2
17.08.2025Россия — Лига PARI5-й турЧерноморец0 : 1
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й тур1 : 1Черноморец
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й турЧерноморец1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал718
2
Повышение
Факел718
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс716
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ714
5 Челябинск713
6 Ротор711
7 Арсенал Т710
8 СКА-Хабаровск79
9 Уфа78
10 Енисей78
11 Шинник78
12 Волга Ул77
13 Родина77
14 Нефтехимик77
15 Чайка76
16
Зона вылета
Торпедо М74
17
Зона вылета
Сокол74
18
Зона вылета
Черноморец72

