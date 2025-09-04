00:47 ()
Литва - Мальта 04 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-09-2025 18:00
Стадион: Дарюс и Гиренас (Каунас, Литва), вместимость: 9180
04 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 5-й тур
Литва
Мальта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Мальта, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Дарюс и Гиренас (Каунас, Литва). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Литва
Мальта
Главные тренеры
Литва Эдгарас Янкаускас
Италия Эмилио Де Лео
История личных встреч
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 3-й тур Мальта0 : 0Литва
05.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа F. 9-й тур Мальта1 : 1Литва
11.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа F. 3-й тур Литва2 : 0Мальта
08.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Мальта2 : 0Литва
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 5 : 0Литва
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 3-й тур Мальта0 : 0Литва
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 2-й тур Литва2 : 2
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 1-й тур 1 : 0Литва
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 2. 6-й тур 1 : 0Литва
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 4-й тур 8 : 0Мальта
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 3-й тур Мальта0 : 0Литва
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 2-й тур 2 : 0Мальта
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 1-й тур Мальта0 : 1
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 6-й тур Мальта0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия47
2
Плей-офф
Нидерланды26
3 Польша36
4 Литва32
5 Мальта41
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония48
2
Плей-офф
Уэльс47
3 Бельгия24
4 Казахстан33
5 Лихтенштейн30
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

