05:31 ()
Свернуть список

Словения - Швеция 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 20:45
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
05 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Словения
Швеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Швеция, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Швеция
Словения вр Ян Облак
Словения зщ Жан Карничник
Словения зщ Яка Бийол
Словения зщ Давид Брекало
Словения зщ Эрик Янжа
Словения пз Тамар Светлин
Словения пз Деян Петрович
Словения пз Санди Ловрич
Словения пз Даниэль Штурм
Словения пз Свит Сешлар
Словения нп Беньямин Шешко
12 Швеция вр Виктор Юханссон
2 Швеция зщ Яльмар Экдаль
8 Швеция зщ Даниэль Свенссон
4 Швеция зщ Исак Хин
11 Швеция пз Энтони Эланга
20 Швеция пз Хуго Ларссон
14 Швеция пз Антон Шалетрош
18 Швеция пз Ясин Аяри
13 Швеция пз Кен Сема
22 Швеция пз Александер Бернхардссон
17 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Словения Матьяж Кек
Дания Йон-Даль Томассон
История личных встреч
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 4. 6-й тур Швеция1 : 1Словения
02.06.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 4. 1-й тур Словения0 : 2Швеция
30.05.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Швеция0 : 0Словения
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Словения2 : 1
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 1Словения
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 2-й матч Словения1 : 0 ДВ
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 1-й матч 0 : 0Словения
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 3. 6-й тур 1 : 1Словения
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Швеция4 : 3
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 2Швеция
25.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Швеция5 : 1
22.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Швеция
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 1. 6-й тур Швеция6 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия47
2
Плей-офф
Нидерланды26
3 Польша36
4 Литва32
5 Мальта41
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия24
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн30
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close