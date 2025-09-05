Бразилия - Чили 05 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-09-2025 02:30
05 Сентября 2025 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Окончен
3 : 0
- 38'1:0Эстевао
- 45+5'Каземиро
- 72'2:0
- 73'3:0Лукас Пакета
0'
45'
90'
- 45+2'Гильермо Марипан
Составы команд
Бразилия
Чили
|1
|вр
|Алисон Бекер
|2
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|зщ
|Маркиньос
|3
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|6
|зщ
|Дуглас Сантос
|5
|пз
|Каземиро
66'
|8
|пз
|Бруно Гимарайнс
|10
|пз
|Рафинья
79'
|22
|нп
|Габриэл Мартинелли
71'
|20
|нп
|Эстевао
66'
|7
|нп
|Жоао Педро
71'
|18
|пз
|Андрей Сантос
66'
|19
|нп
|Луис Энрике
66'
|11
|пз
|Лукас Пакета
71'
|17
|нп
|Кайо Жорже
71'
|9
|нп
|Ришарлисон
79'
|12
|вр
|Лоуренс Вигуру
|5
|зщ
|Пауло Диас
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|13
|зщ
|Ivan Roman
|2
|зщ
|Фабиан Ормасабаль
|8
|зщ
|Фелипе Лойола
77'
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|пз
|Висенте Писарро
|20
|нп
|Лукас Сепеда
78'
|22
|нп
|Бен Бреретон Диас
59'
|9
|нп
|Алехандер Аравена
78'
|16
|нп
|Гонсало Тапия
59'
|18
|пз
|Родриго Эчеверрия
77'
|19
|зщ
|Ian Gargues
78'
|10
|пз
|Лукас Ассади
78'
Запасные
|12
|вр
|Бенто
|23
|вр
|Hugo Nogueira
|14
|зщ
|Фабрисио Бруно
|15
|зщ
|Алешандро
|16
|зщ
|Каю Энрике
|13
|зщ
|Витиньо
|21
|пз
|Самуэл Лино
|1
|вр
|Thomas Guilier
|23
|вр
|Висенте Рейес
|4
|зщ
|Daniel Gonzalez
|7
|пз
|Javier Altamirano
|15
|пз
|Игнасио Сааведра
|21
|пз
|Матиас Сепульведа
|11
|нп
|Maximiliano Gutierrez
|14
|нп
|Emiliano Ramos
Главные тренеры
|Доривал Жуниор
|Карло Анчелотти
|Рикардо Гарека
История личных встреч
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 2
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|4 : 0
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|0 : 1
|03.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 0
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|3 : 0
|09.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|2 : 0
|29.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|28.06.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 2
|20.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|2 : 1
|25.04.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Апрель 2013
|2 : 2
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 0
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|4 : 1
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|2 : 1
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|1 : 1
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|2 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 1
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 0
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|17
|38
|2
|Бразилия
|17
|28
|3
|Уругвай
|17
|27
|4
|Эквадор
|17
|26
|5
|Колумбия
|17
|25
|6
|Парагвай
|17
|25
|7
|Венесуэла
|17
|18
|8
|Боливия
|17
|17
|9
|Перу
|17
|12
|10
|Чили
|17
|10