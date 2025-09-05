05:31 ()
Бразилия - Чили 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 02:30
05 Сентября 2025 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили

  • 38'
    1:0
    Эстевао
  • 45+5'
    Каземиро
  • 72'
    2:0
  • 73'
    3:0
    Лукас Пакета
0'
45'
90'
  • 45+2'
    Гильермо Марипан
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Чили, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Чили
1БразилияврАлисон Бекер
2БразилиязщУэсли Франса
4Бразилиязщ Маркиньос
3БразилиязщГабриэл Магальяйнс
6БразилиязщДуглас Сантос
5Бразилияпз Каземиро
66'
8БразилияпзБруно Гимарайнс
10Бразилияпз Рафинья
79'
22БразилиянпГабриэл Мартинелли
71'
20Бразилиянп Эстевао
66'
7БразилиянпЖоао Педро
71'
18БразилияпзАндрей Сантос
66'
19БразилиянпЛуис Энрике
66'
11БразилияпзЛукас Пакета
71'
17БразилиянпКайо Жорже
71'
9Бразилиянп Ришарлисон
79'
12ЧиливрЛоуренс Вигуру
5ЧилизщПауло Диас
3ЧилизщГильермо Марипан
13ЧилизщIvan Roman
2ЧилизщФабиан Ормасабаль
8ЧилизщФелипе Лойола
77'
17ЧилизщГабриэль Суасо
6ЧилипзВисенте Писарро
20ЧилинпЛукас Сепеда
78'
22ЧилинпБен Бреретон Диас
59'
9ЧилинпАлехандер Аравена
78'
16ЧилинпГонсало Тапия
59'
18ЧилипзРодриго Эчеверрия
77'
19ЧилизщIan Gargues
78'
10ЧилипзЛукас Ассади
78'
Запасные
12Бразилиявр Бенто
23БразилияврHugo Nogueira
14БразилиязщФабрисио Бруно
15Бразилиязщ Алешандро
16БразилиязщКаю Энрике
13Бразилиязщ Витиньо
21БразилияпзСамуэл Лино
1ЧиливрThomas Guilier
23ЧиливрВисенте Рейес
4ЧилизщDaniel Gonzalez
7ЧилипзJavier Altamirano
15ЧилипзИгнасио Сааведра
21ЧилипзМатиас Сепульведа
11ЧилинпMaximiliano Gutierrez
14ЧилинпEmiliano Ramos
Главные тренеры
БразилияДоривал Жуниор
ИталияКарло Анчелотти
АргентинаРикардо Гарека
История личных встреч
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Чили1 : 2Бразилия
25.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Бразилия4 : 0Чили
03.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Чили0 : 1Бразилия
03.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Бразилия1 : 0Чили
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Бразилия3 : 0Чили
09.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Чили2 : 0Бразилия
29.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Чили
28.06.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд 1/8 финала Бразилия1 : 1 3 : 2Чили
20.11.2013 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2013 Бразилия2 : 1Чили
25.04.2013 Товарищеские матчи (сборные) Апрель 2013 Бразилия2 : 2Чили
11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Бразилия1 : 0
06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур 0 : 0Бразилия
26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур 4 : 1Бразилия
21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Бразилия2 : 1
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Бразилия1 : 1
10.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур 2 : 0Чили
06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Чили0 : 1
26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Чили0 : 0
21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур 1 : 0Чили
09.02.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Чили6 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1738
2 Бразилия1728
3 Уругвай1727
4 Эквадор1726
5 Колумбия1725
6 Парагвай1725
7 Венесуэла1718
8 Боливия1717
9 Перу1712
10 Чили1710

