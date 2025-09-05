Уругвай - Перу 05 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-09-2025 01:30
05 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Окончен
3 : 0
- 14'1:0Родриго Агирре
- 58'2:0Хиорхьян де Арраскаета
- 69'Родриго Бентанкур
- 79'Матиас Оливера
- 80'3:0Федерико Виньяс
0'
45'
90'
- 5'Маркос Лопес
- 30'Кристофер Гонсалес
- 78'Серхио Пенья
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Перу, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Перу
|1
|вр
|Серхио Рочет
|3
|зщ
|Себастьян Энцо Касерес Рамос
|13
|зщ
|Гильермо Варела
|16
|зщ
|Матиас Оливера
|22
|зщ
|Хоакин Пикерес
|6
|пз
|Родриго Бентанкур
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|18
|пз
|Брайан Родригес
|10
|нп
|Хиорхьян де Арраскаета
69'
|7
|нп
|Родриго Агирре
74'
|11
|нп
|Факундо Пельистри
77'
|5
|пз
|Мануэль Угарте
69'
|9
|нп
|Федерико Виньяс
74'
|21
|пз
|Родриго Саласар
77'
|1
|вр
|Педро Гальесе
|2
|зщ
|Луис Абрам
|4
|зщ
|Маркос Лопес
|15
|зщ
|Ренсо Гарсес
|17
|зщ
|Луис Адвинкула
|7
|зщ
|Kenji Cabrera
46'
|13
|пз
|Эрик Норьега
90+3'
|16
|пз
|Кристофер Гонсалес
46'
|19
|пз
|Йосимар Йотун
66'
|22
|пз
|Кевин Кеведо
82'
|9
|нп
|Луис Рамос
|10
|пз
|Серхио Пенья
46'
|23
|нп
|Жоао Гримальдо
46'
|8
|пз
|Хайро Конча
66'
|11
|нп
|Хосе Ривера
82'
|14
|пз
|Хесус Претель
90+3'
Запасные
|12
|вр
|Франко Израэль
|23
|вр
|Сантьяго Меле
|2
|зщ
|Сантьяго Буэно
|4
|зщ
|Kevin Amaro
|14
|зщ
|Хосе Луис Родригес
|17
|зщ
|Матиас Винья
|8
|пз
|Хуан Санабрия
|20
|пз
|Эмилиано Мартинес
|19
|пз
|Кристиан Оливера
|12
|вр
|Карлос Каседа
|21
|вр
|Диего Энрикес
|3
|зщ
|Cesar Inga
|5
|зщ
|Карлос Самбрано
|6
|зщ
|Мигель Трауко
|20
|зщ
|Оливер Сонне
|18
|пз
|Alessandro Burlamaqui
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Хорхе Фоссати
История личных встреч
|12.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|1 : 0
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 1
|16.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|12.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|29.06.2019
|Кубок Америки — 2019
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 5
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|2 : 1
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 0
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 15-й тур
|1 : 2
|10.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 6-й тур
|4 : 2
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|2 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|2 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 0
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|0 : 1
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|1 : 1
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|0 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 0
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|1 : 0
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|3 : 1
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|17
|38
|2
|Уругвай
|17
|27
|3
|Эквадор
|17
|26
|4
|Колумбия
|17
|25
|5
|Бразилия
|16
|25
|6
|Парагвай
|17
|25
|7
|Венесуэла
|17
|18
|8
|Боливия
|17
|17
|9
|Перу
|17
|12
|10
|Чили
|16
|10