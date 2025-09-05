05:32 ()
Свернуть список

Уругвай - Перу 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 01:30
05 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Уругвай
Окончен
3 : 0
Перу

  • 14'
    1:0
    Родриго Агирре
  • 58'
    2:0
    Хиорхьян де Арраскаета
  • 69'
    Родриго Бентанкур
  • 79'
    Матиас Оливера
  • 80'
    3:0
    Федерико Виньяс
0'
45'
90'
  • 5'
    Маркос Лопес
  • 30'
    Кристофер Гонсалес
  • 78'
    Серхио Пенья
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Перу, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Перу
1УругвайврСерхио Рочет
3УругвайзщСебастьян Энцо Касерес Рамос
13УругвайзщГильермо Варела
16УругвайзщМатиас Оливера
22УругвайзщХоакин Пикерес
6УругвайпзРодриго Бентанкур
15УругвайпзФедерико Вальверде
18УругвайпзБрайан Родригес
10УругвайнпХиорхьян де Арраскаета
69'
7УругвайнпРодриго Агирре
74'
11УругвайнпФакундо Пельистри
77'
5УругвайпзМануэль Угарте
69'
9УругвайнпФедерико Виньяс
74'
21УругвайпзРодриго Саласар
77'
1ПеруврПедро Гальесе
2ПерузщЛуис Абрам
4ПерузщМаркос Лопес
15ПерузщРенсо Гарсес
17ПерузщЛуис Адвинкула
7ПерузщKenji Cabrera
46'
13ПерупзЭрик Норьега
90+3'
16ПерупзКристофер Гонсалес
46'
19ПерупзЙосимар Йотун
66'
22ПерупзКевин Кеведо
82'
9ПерунпЛуис Рамос
10ПерупзСерхио Пенья
46'
23ПерунпЖоао Гримальдо
46'
8ПерупзХайро Конча
66'
11ПерунпХосе Ривера
82'
14ПерупзХесус Претель
90+3'
Запасные
12УругвайврФранко Израэль
23УругвайврСантьяго Меле
2УругвайзщСантьяго Буэно
4УругвайзщKevin Amaro
14УругвайзщХосе Луис Родригес
17УругвайзщМатиас Винья
8УругвайпзХуан Санабрия
20УругвайпзЭмилиано Мартинес
19УругвайпзКристиан Оливера
12ПеруврКарлос Каседа
21ПеруврДиего Энрикес
3ПерузщCesar Inga
5ПерузщКарлос Самбрано
6ПерузщМигель Трауко
20ПерузщОливер Сонне
18ПерупзAlessandro Burlamaqui
Главные тренеры
АргентинаМарсело Бьельса
УругвайХорхе Фоссати
История личных встреч
12.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Перу1 : 0Уругвай
25.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Уругвай1 : 0Перу
03.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Перу1 : 1Уругвай
16.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу1 : 1Уругвай
12.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Уругвай1 : 0Перу
29.06.2019 Кубок Америки — 2019 1/4 финала Уругвай0 : 0 4 : 5Перу
29.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Перу2 : 1Уругвай
30.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Уругвай1 : 0Перу
07.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 15-й тур Перу1 : 2Уругвай
10.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 6-й тур Уругвай4 : 2Перу
11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Уругвай2 : 0
06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур 2 : 0Уругвай
25.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур 0 : 0Уругвай
22.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Уругвай0 : 1
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур 1 : 1Уругвай
11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Перу0 : 0
06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур 0 : 0Перу
26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур 1 : 0Перу
21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Перу3 : 1
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур 1 : 0Перу
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1738
2 Уругвай1727
3 Эквадор1726
4 Колумбия1725
5 Бразилия1625
6 Парагвай1725
7 Венесуэла1718
8 Боливия1717
9 Перу1712
10 Чили1610

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close