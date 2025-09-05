Аргентина - Венесуэла 05 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-09-2025 01:30
05 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Окончен
3 : 0
- 39'1:0Лионель Месси
- 64'Кристиан Ромеро
- 76'2:0Лаутаро Мартинес
- 80'3:0Лионель Месси
0'
45'
90'
- 16'Кристиан Кассерес
- 60'Хон Арамбуру
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Венесуэла, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Венесуэла
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Науэль Молина
81'
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
|19
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|5
|пз
|Леандро Паредес
74'
|21
|пз
|Франко Мастантуоно
63'
|16
|пз
|Тьяго Альмада
81'
|9
|пз
|Хулиан Альварес
74'
|10
|нп
|Лионель Месси
|15
|нп
|Николас Гонсалес
63'
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
74'
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
74'
|18
|пз
|Николас Пас
81'
|17
|нп
|Джулиано Симеоне
81'
|22
|вр
|Рафаэль Ромо
|2
|зщ
|Науэль Феррареси
|3
|зщ
|Уилкер Анхель
|4
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Кристиан Макун
|15
|зщ
|Мигель Наварро
56'
|7
|пз
|Джефферсон Саварино
67'
|8
|пз
|Томас Ринкон
46'
|18
|пз
|Кристиан Кассерес
|20
|пз
|Эдуард Бельо
81'
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
56'
|16
|пз
|Jorge Yriarte
46'
|10
|пз
|Йеферсон Сотельдо
56'
|17
|нп
|Хосеф Мартинес
56'
|6
|пз
|Leonardo Flores
67'
|19
|пз
|Джон Мурильо
81'
Запасные
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
|6
|зщ
|Леонардо Балерди
|8
|зщ
|Маркос Акунья
|11
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|1
|вр
|Вилькер Фариньес
|12
|вр
|Алайн Бароха
|14
|зщ
|Хосуа Мехиас
|21
|зщ
|Александр Гонсалес
|11
|пз
|Глейкер Мендоса
|13
|пз
|Даниэль Перейра
|9
|нп
|Кевин Келси
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Фернандо Батиста
История личных встреч
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 1
|26.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 0
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 3
|28.06.2019
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 2
|22.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|06.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 1
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 2
|19.06.2016
|Кубок Америки — 2016
|1/4 финала
|4 : 1
|23.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 11-й тур
|3 : 0
|12.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 2-й тур
|1 : 0
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 1
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 1
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|4 : 1
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|0 : 1
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|1 : 0
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|2 : 0
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|2 : 0
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|1 : 0
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|17
|38
|2
|Уругвай
|17
|27
|3
|Эквадор
|17
|26
|4
|Колумбия
|17
|25
|5
|Бразилия
|16
|25
|6
|Парагвай
|17
|25
|7
|Венесуэла
|17
|18
|8
|Боливия
|17
|17
|9
|Перу
|17
|12
|10
|Чили
|16
|10