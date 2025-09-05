05:32 ()
Аргентина - Венесуэла 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 01:30
05 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла

  • 39'
    1:0
    Лионель Месси
  • 64'
    Кристиан Ромеро
  • 76'
    2:0
    Лаутаро Мартинес
  • 80'
    3:0
    Лионель Месси
0'
45'
90'
  • 16'
    Кристиан Кассерес
  • 60'
    Хон Арамбуру
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Венесуэла, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на .

Составы команд
Аргентина
Венесуэла
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
2АргентиназщНауэль Молина
81'
13АргентиназщКристиан Ромеро
19АргентиназщНиколас Отаменди
3АргентиназщНиколас Тальяфико
7АргентинапзРодриго Де Пауль
5АргентинапзЛеандро Паредес
74'
21АргентинапзФранко Мастантуоно
63'
16АргентинапзТьяго Альмада
81'
9АргентинапзХулиан Альварес
74'
10АргентинанпЛионель Месси
15АргентинанпНиколас Гонсалес
63'
14АргентинапзЭксекиэль Паласиос
74'
22АргентинанпЛаутаро Мартинес
74'
18АргентинапзНиколас Пас
81'
17АргентинанпДжулиано Симеоне
81'
22ВенесуэлаврРафаэль Ромо
2ВенесуэлазщНауэль Феррареси
3ВенесуэлазщУилкер Анхель
4ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ВенесуэлазщКристиан Макун
15ВенесуэлазщМигель Наварро
56'
7ВенесуэлапзДжефферсон Саварино
67'
8ВенесуэлапзТомас Ринкон
46'
18ВенесуэлапзКристиан Кассерес
20ВенесуэлапзЭдуард Бельо
81'
23ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
56'
16ВенесуэлапзJorge Yriarte
46'
10ВенесуэлапзЙеферсон Сотельдо
56'
17ВенесуэланпХосеф Мартинес
56'
6ВенесуэлапзLeonardo Flores
67'
19ВенесуэлапзДжон Мурильо
81'
Запасные
12АргентинаврХеронимо Рульи
1АргентинаврВальтер Бенитес
4АргентиназщГонсало Монтьель
6АргентиназщЛеонардо Балерди
8АргентиназщМаркос Акунья
11АргентинапзДжовани Ло Чельсо
20АргентинапзАлексис Мак Аллистер
1ВенесуэлаврВилькер Фариньес
12ВенесуэлаврАлайн Бароха
14ВенесуэлазщХосуа Мехиас
21ВенесуэлазщАлександр Гонсалес
11ВенесуэлапзГлейкер Мендоса
13ВенесуэлапзДаниэль Перейра
9ВенесуэланпКевин Келси
Главные тренеры
АргентинаЛионель Скалони
АргентинаФернандо Батиста
История личных встреч
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Венесуэла1 : 1Аргентина
26.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Аргентина3 : 0Венесуэла
03.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Венесуэла1 : 3Аргентина
28.06.2019 Кубок Америки 1/4 финала Венесуэла0 : 2Аргентина
22.03.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина1 : 3Венесуэла
06.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Аргентина1 : 1Венесуэла
07.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Венесуэла2 : 2Аргентина
19.06.2016 Кубок Америки — 2016 1/4 финала Аргентина4 : 1Венесуэла
23.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 11-й тур Аргентина3 : 0Венесуэла
12.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 2-й тур Венесуэла1 : 0Аргентина
11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Аргентина1 : 1
06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур 0 : 1Аргентина
26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Аргентина4 : 1
22.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур 0 : 1Аргентина
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Аргентина1 : 0
11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур 2 : 0Венесуэла
07.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Венесуэла2 : 0
26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Венесуэла1 : 0
22.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур 2 : 1Венесуэла
18.01.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 3 : 1Венесуэла
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1738
2 Уругвай1727
3 Эквадор1726
4 Колумбия1725
5 Бразилия1625
6 Парагвай1725
7 Венесуэла1718
8 Боливия1717
9 Перу1712
10 Чили1610

