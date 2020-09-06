01:35 ()
Нигерия - Руанда 06 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-09-2025 18:00
06 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, Группа C. 7-й тур
Нигерия
Руанда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Руанда, которое состоится 06 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, Группа C. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нигерия
Руанда
Главные тренеры
Португалия Жозе Пезейру
Алжир Адель Амруш
История личных встреч
21.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 5-й тур Руанда0 : 2Нигерия
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 1Нигерия
31.05.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 2 4 : 5Нигерия
28.05.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Нигерия2 : 1
25.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 6-й тур Нигерия1 : 1
21.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 5-й тур Руанда0 : 2Нигерия
05.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Руанда
25.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 6-й тур Руанда1 : 1
21.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 5-й тур Руанда0 : 2Нигерия
11.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 4-й тур 0 : 1Руанда
06.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 3-й тур 1 : 0Руанда
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Египет616
2 Буркина-Фасо714
3 Сьерра-Леоне79
4 Гвинея-Бисау77
5 Эфиопия66
6 Джибути71
Группа B
КомандаИО
1 ДР Конго716
2 Сенегал612
3 Судан612
4 Того64
5 Южный Судан73
6 Мавритания62
Группа C
КомандаИО
1 ЮАР716
2 Бенин711
3 Руанда68
4 Нигерия67
5 Лесото76
6 Зимбабве74
Группа D
КомандаИО
1 Кабо-Верде716
2 Камерун715
3 Ливия711
4 Ангола77
5 Маврикий75
6 Эсватини72
Группа E
КомандаИО
1 Марокко515
2 Танзания610
3 Замбия56
4 Нигер46
5 Конго61
6 Эритрея00
Группа F
КомандаИО
1 Габон718
2 Кот-д'Ивуар616
3 Бурунди610
4 Гамбия77
5 Кения76
6 Сейшелы70
Группа G
КомандаИО
1 Алжир718
2 Уганда712
3 Мозамбик712
4 Гвинея710
5 Ботсвана79
6 Сомали71
Группа H
КомандаИО
1 Тунис719
2 Намибия712
3 Экваториальная Гвинея710
4 Либерия710
5 Малави79
6 Сан-Томе и Принсипи70
Группа I
КомандаИО
1 Гана716
2 Мадагаскар713
3 Мали712
4 Коморские острова712
5 ЦАР75
6 Чад71

Новости футбола

Обзоры матчей

