Нигерия - Руанда 06 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 06-09-2025 18:00
06 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, Группа C. 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Руанда, которое состоится 06 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, Группа C. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нигерия
Руанда
Главные тренеры
|Жозе Пезейру
|Адель Амруш
История личных встреч
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 5-й тур
|0 : 2
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|31.05.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 2 4 : 5
|28.05.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 6-й тур
|1 : 1
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 5-й тур
|0 : 2
|05.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 6-й тур
|1 : 1
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 5-й тур
|0 : 2
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 4-й тур
|0 : 1
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
