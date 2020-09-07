00:35 ()
Свернуть список

Турция - Испания 07 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-09-2025 20:45
Стадион: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция), вместимость: 42276
07 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Турция
Испания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Испания, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Испания
23 Турция вр Угурджан Чакыр
18 Турция зщ Мерт Мюльдюр
3 Турция зщ Мерих Демирал
14 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
13 Турция зщ Эрен Эльмалы
10 Турция пз Хакан Чалханоглу
16 Турция пз Исмаиль Юксек
21 Турция пз Юнус Акгюн
8 Турция пз Арда Гюлер
11 Турция пз Кенан Йылдыз
7 Турция нп Керем Актюркоглу
23 Испания вр Унай Симон
12 Испания зщ Педро Порро
3 Испания зщ Робен Ле Норман
5 Испания зщ Дин Хёйсен
22 Испания зщ Марк Кукурелья
6 Испания пз Микель Мерино
18 Испания пз Мартин Субименди
20 Испания пз Педри
19 Испания пз Ламин Ямаль
17 Испания пз Нико Уильямс
21 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Италия Винченцо Монтелла
Испания Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
17.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа D Испания3 : 0Турция
01.04.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 5. 6-й тур Турция1 : 2Испания
28.03.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 5. 5-й тур Испания1 : 0Турция
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 1-й тур 2 : 3Турция
11.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Турция
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 2Турция
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 2-й матч 0 : 3Турция
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 1-й матч Турция3 : 1
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 1-й тур 0 : 3Испания
08.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. Финал 2 : 2 5 : 3Испания
05.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/2 финала Испания5 : 4
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч Испания3 : 3 5 : 4
20.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 1-й матч 2 : 2Испания
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча второго тура к ЧМ-2026: Турция — Испания. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Ирландия13
2
Плей-офф
Словакия13
3 Люксембург10
4 Германия10
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания13
2
Плей-офф
Турция13
3 Грузия10
4 Болгария10
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Ирландия00
3 Венгрия00
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды37
2
Плей-офф
Польша47
3 Финляндия47
4 Литва43
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия37
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн40
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close