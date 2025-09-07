00:36 ()
Германия - Северная Ирландия 07 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-09-2025 20:45
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
07 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Германия
Северная Ирландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Северная Ирландия, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Северная Ирландия
1 Германия вр Оливер Бауман
22 Германия зщ Давид Раум
2 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Германия зщ Жонатан Та
18 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
6 Германия зщ Йозуа Киммих
17 Германия пз Флориан Вирц
20 Германия пз Серж Гнабри
5 Германия пз Паскаль Грос
14 Германия пз Карим Адейеми
11 Германия нп Ник Вольтемаде
1 Северная Ирландия вр Бэйли Пикок-Фаррел
5 Северная Ирландия зщ Трай Хам
3 Северная Ирландия зщ Руайри Макконвилл
17 Северная Ирландия зщ Патрик Макнейр
16 Северная Ирландия пз Алистер Маккэнн
7 Северная Ирландия пз Итан Гэлбрейт
15 Северная Ирландия пз Джастин Девенни
2 Северная Ирландия пз Конор Брэдли
19 Северная Ирландия пз Ши Чарльз
14 Северная Ирландия нп Айзек Прайс
11 Северная Ирландия нп Джейми Рид
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Северная Ирландия Майкл О'Нил
История личных встреч
19.11.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа C. 10-й тур Германия6 : 1Северная Ирландия
09.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа C. 6-й тур Северная Ирландия0 : 2Германия
05.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа C. 9-й тур Северная Ирландия1 : 3Германия
11.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа C. 3-й тур Германия2 : 0Северная Ирландия
21.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа C Северная Ирландия0 : 1Германия
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 1-й тур 2 : 0Германия
08.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. За 3-е место Германия0 : 2
04.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/2 финала Германия1 : 2
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч Германия3 : 3
20.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 1-й матч 1 : 2Германия
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 1-й тур 1 : 3Северная Ирландия
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Северная Ирландия1 : 0
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Северная Ирландия
25.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 5 : 1Северная Ирландия
21.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Северная Ирландия1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Ирландия13
2
Плей-офф
Словакия13
3 Люксембург10
4 Германия10
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания13
2
Плей-офф
Турция13
3 Грузия10
4 Болгария10
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Ирландия00
3 Венгрия00
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды37
2
Плей-офф
Польша47
3 Финляндия47
4 Литва43
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия37
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн40
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

