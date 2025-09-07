Германия - Северная Ирландия 07 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-09-2025 20:45
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
07 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Северная Ирландия, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Северная Ирландия
|1
|вр
|Оливер Бауман
|22
|зщ
|Давид Раум
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|18
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|17
|пз
|Флориан Вирц
|20
|пз
|Серж Гнабри
|5
|пз
|Паскаль Грос
|14
|пз
|Карим Адейеми
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|1
|вр
|Бэйли Пикок-Фаррел
|5
|зщ
|Трай Хам
|3
|зщ
|Руайри Макконвилл
|17
|зщ
|Патрик Макнейр
|16
|пз
|Алистер Маккэнн
|7
|пз
|Итан Гэлбрейт
|15
|пз
|Джастин Девенни
|2
|пз
|Конор Брэдли
|19
|пз
|Ши Чарльз
|14
|нп
|Айзек Прайс
|11
|нп
|Джейми Рид
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Юлиан Нагельсман
|Майкл О'Нил
История личных встреч
|19.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|6 : 1
|09.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|0 : 2
|05.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа C. 9-й тур
|1 : 3
|11.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа C. 3-й тур
|2 : 0
|21.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа C
|0 : 1
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|08.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. За 3-е место
|0 : 2
|04.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/2 финала
|1 : 2
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
|3 : 3
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 1-й тур
|1 : 3
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|07.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|21.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Ирландия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Словакия
|1
|3
|3
|Люксембург
|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Швеция
|1
|1
|3
|Словения
|1
|1
|4
|Косово
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|1
|1
|3
|Дания
|1
|1
|4
|Беларусь
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Исландия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Франция
|1
|3
|3
|Украина
|1
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Турция
|1
|3
|3
|Грузия
|1
|0
|4
|Болгария
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Ирландия
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Армения
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|3
|7
| 2
Плей-офф
|Польша
|4
|7
|3
|Финляндия
|4
|7
|4
|Литва
|4
|3
|5
|Мальта
|5
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Австрия
|2
|6
|3
|Румыния
|4
|6
|4
|Кипр
|3
|3
|5
|Сан-Марино
|4
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Израиль
|4
|9
|3
|Италия
|3
|6
|4
|Эстония
|5
|3
|5
|Молдавия
|4
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Уэльс
|5
|10
| 2
Плей-офф
|Северная Македония
|4
|8
|3
|Бельгия
|3
|7
|4
|Казахстан
|4
|3
|5
|Лихтенштейн
|4
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Сербия
|3
|7
|3
|Албания
|4
|5
|4
|Латвия
|4
|4
|5
|Андорра
|5
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Чехия
|5
|12
| 2
Плей-офф
|Хорватия
|3
|9
|3
|Черногория
|4
|6
|4
|Фарерские острова
|4
|3
|5
|Гибралтар
|4
|0