Бельгия - Казахстан 07 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-09-2025 20:45
Стадион: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
07 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 6-й тур
Бельгия
Казахстан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Казахстан, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Казахстан
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Казахстан Али Ханалиевич Алиев (и.о.)
История личных встреч
13.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа I. 8-й тур Казахстан0 : 2Бельгия
08.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа I. 3-й тур Бельгия3 : 0Казахстан
07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 11-й тур Бельгия4 : 1Казахстан
08.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 3-й тур Казахстан0 : 2Бельгия
12.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 12-й тур Казахстан2 : 2Бельгия
16.08.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 1-й тур Бельгия0 : 0Казахстан
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 5-й тур 0 : 6Бельгия
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 4-й тур Бельгия4 : 3
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 3-й тур 1 : 1Бельгия
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 2-й матч Бельгия3 : 0
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 1-й матч 3 : 1Бельгия
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 5-й тур Казахстан0 : 1
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 4-й тур Казахстан0 : 1
05.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 1Казахстан
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 2-й тур 0 : 2Казахстан
22.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 1-й тур 3 : 1Казахстан
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча шестого тура к ЧМ-2026: Бельгия — Казахстан. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Ирландия13
2
Плей-офф
Словакия13
3 Люксембург10
4 Германия10
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания13
2
Плей-офф
Турция13
3 Грузия10
4 Болгария10
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Ирландия00
3 Венгрия00
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды37
2
Плей-офф
Польша47
3 Финляндия47
4 Литва43
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия37
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн40
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

