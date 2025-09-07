00:36 ()
Грузия - Болгария 07 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-09-2025 15:00
Стадион: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54202
07 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 2-й тур
Грузия
Болгария

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Болгария, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Болгария
Главные тренеры
Франция Вилли Саньоль
Болгария Илиан Илиев
История личных встреч
12.06.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 4. 4-й тур Грузия0 : 0Болгария
05.06.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 4. 2-й тур Болгария2 : 5Грузия
08.09.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Болгария4 : 1Грузия
14.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. 11-й тур Болгария6 : 2Грузия
15.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. 4-й тур Грузия0 : 0Болгария
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 1-й тур Грузия2 : 3
08.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Грузия1 : 1
05.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Грузия1 : 0
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 2-й матч Грузия6 : 1
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 1-й матч 0 : 3Грузия
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 1-й тур Болгария0 : 3
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 0Болгария
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Болгария2 : 2
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 2-й матч 2 : 1Болгария
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 1-й матч Болгария1 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча второго тура к ЧМ-2026: Грузия — Болгария. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Ирландия13
2
Плей-офф
Словакия13
3 Люксембург10
4 Германия10
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания13
2
Плей-офф
Турция13
3 Грузия10
4 Болгария10
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Ирландия00
3 Венгрия00
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды37
2
Плей-офф
Польша47
3 Финляндия47
4 Литва43
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия37
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн40
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

