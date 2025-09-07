00:36 ()
КАМАЗ - Торпедо М 07 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-09-2025 16:00
07 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 9-й тур
КАМАЗ
Торпедо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Торпедо М, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Беларусь Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
История личных встреч
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Торпедо М1 : 1КАМАЗ
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала КАМАЗ1 : 2Торпедо М
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур КАМАЗ1 : 1Торпедо М
30.03.2024 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Торпедо М1 : 0КАМАЗ
22.09.2023 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур КАМАЗ1 : 0Торпедо М
23.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур КАМАЗ0 : 0Торпедо М
09.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Торпедо М1 : 1КАМАЗ
24.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Торпедо М2 : 0КАМАЗ
14.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур КАМАЗ3 : 2Торпедо М
28.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 36-й тур Торпедо М1 : 1КАМАЗ
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 0 : 2КАМАЗ
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 1 : 1КАМАЗ
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур КАМАЗ3 : 1
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 3КАМАЗ
11.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур КАМАЗ1 : 2
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Торпедо М0 : 0
29.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 3 : 0Торпедо М
25.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 3 : 0Торпедо М
18.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Торпедо М1 : 0
11.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Торпедо М0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Первой лиги: «КАМАЗ» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал819
2
Повышение
Факел819
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ817
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс817
5 Челябинск814
6 Ротор814
7 Арсенал Т813
8 Родина810
9 СКА-Хабаровск89
10 Уфа89
11 Енисей89
12 Шинник89
13 Волга Ул88
14 Нефтехимик87
15 Чайка86
16
Зона вылета
Торпедо М85
17
Зона вылета
Сокол84
18
Зона вылета
Черноморец83

