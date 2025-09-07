КАМАЗ - Торпедо М 07 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-09-2025 16:00
07 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Торпедо М, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
История личных встреч
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0
|23.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 0
|09.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|24.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 0
|14.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|3 : 2
|28.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|36-й тур
|1 : 1
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 3
|11.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 2
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 0
|29.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|3 : 0
|25.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|3 : 0
|18.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 0
|11.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Первой лиги: «КАМАЗ» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|8
|19
| 2
Повышение
|Факел
|8
|19
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|8
|17
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|8
|17
|5
|Челябинск
|8
|14
|6
|Ротор
|8
|14
|7
|Арсенал Т
|8
|13
|8
|Родина
|8
|10
|9
|СКА-Хабаровск
|8
|9
|10
|Уфа
|8
|9
|11
|Енисей
|8
|9
|12
|Шинник
|8
|9
|13
|Волга Ул
|8
|8
|14
|Нефтехимик
|8
|7
|15
|Чайка
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Сокол
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|8
|3