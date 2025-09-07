00:36 ()
Родина - Енисей 07 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-09-2025 15:00
07 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 9-й тур
Родина
Енисей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Енисей, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Армения Барсег Артёмович Киракосян (и.о.)
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Енисей0 : 0Родина
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Родина1 : 1Енисей
26.11.2023 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Родина2 : 1Енисей
10.09.2023 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Енисей2 : 2Родина
29.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Енисей0 : 1Родина
09.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Родина0 : 2Енисей
30.09.2020 Кубок России Группа 2 Родина3 : 0Енисей
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 1 : 5Родина
29.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Родина3 : 0
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 1 : 1Родина
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 0 : 0Родина
09.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Родина1 : 1
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Енисей0 : 0
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Енисей1 : 0
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 0 : 2Енисей
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 2 : 2Енисей
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Енисей0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал819
2
Повышение
Факел819
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ817
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс817
5 Челябинск814
6 Ротор814
7 Арсенал Т813
8 Родина810
9 СКА-Хабаровск89
10 Уфа89
11 Енисей89
12 Шинник89
13 Волга Ул88
14 Нефтехимик87
15 Чайка86
16
Зона вылета
Торпедо М85
17
Зона вылета
Сокол84
18
Зона вылета
Черноморец83

