Гибралтар - Фарерские острова 08 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-09-2025 20:45
08 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 6-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Фарерские острова, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гибралтар
Фарерские острова
Главные тренеры
|Скотт Уайзман
|Хулио Сесар Рибас
|Эйдун Клакстейн
История личных встреч
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 4-й тур
|2 : 1
|26.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|0 : 0
|01.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|1 : 4
|04.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 4-й тур
|2 : 1
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 3-й тур
|0 : 7
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 2-й тур
|0 : 4
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 1-й тур
|3 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 5-й тур
|0 : 1
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 4-й тур
|2 : 1
|05.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 2-й тур
|1 : 0
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 1-й тур
|2 : 1
