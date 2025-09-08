21:20 ()
Спартак Кс - Сокол 08 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-09-2025 16:00
Стадион: СШОР имени Александра Голубева — Урожай (Караваево, Россия), вместимость: 4260
08 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 9-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
Спартак Кс
Сокол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Сокол, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 9-й тур, оно проводится на стадионе: СШОР имени Александра Голубева — Урожай (Караваево, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Сокол
Саратов
Главные тренеры
РоссияЕвгений Валерьевич Таранухин
ЧерногорияМладен Кашчелан
История личных встреч
04.09.2025Россия — Лига PARI8-й турСпартак Кс1 : 1
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й тур1 : 2Спартак Кс
24.08.2025Россия — Лига PARI6-й тур1 : 2Спартак Кс
17.08.2025Россия — Лига PARI5-й турСпартак Кс2 : 1
11.08.2025Россия — Лига PARI4-й тур0 : 1Спартак Кс
03.09.2025Россия — Лига PARI8-й турСокол0 : 2
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й тур1 : 0Сокол
23.08.2025Россия — Лига PARI6-й тур3 : 1Сокол
16.08.2025Россия — Лига PARI5-й турСокол1 : 1
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й турСокол1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал819
2
Повышение
Факел819
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ918
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс817
5 Ротор917
6 Челябинск814
7 Арсенал Т813
8 Родина913
9 Шинник912
10 СКА-Хабаровск99
11 Уфа99
12 Енисей99
13 Волга Ул98
14 Нефтехимик87
15 Черноморец96
16
Зона вылета
Торпедо М96
17
Зона вылета
Чайка86
18
Зона вылета
Сокол84

