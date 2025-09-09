22:54 ()
Сербия - Англия 09 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-09-2025 20:45
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
09 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 6-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Сербия
Англия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Англия, которое состоится 09 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сербия
Англия
1 Сербия вр Джордже Петрович
4 Сербия зщ Никола Миленкович
16 Сербия зщ Страхиня Эракович
2 Сербия зщ Страхиня Павлович
14 Сербия пз Андрия Живкович
6 Сербия пз Неманья Гудель
5 Сербия пз Неманья Максимович
20 Сербия пз Лазар Самарджич
7 Сербия пз Алекса Терзич
23 Сербия нп Душан Влахович
9 Сербия нп Александр Митрович
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Англия зщ Рис Джеймс
6 Англия зщ Марк Гехи
5 Англия зщ Эзри Конса
3 Англия зщ Майлз Льюис-Скелли
23 Англия пз Эллиот Андерсон
4 Англия пз Деклан Райс
21 Англия пз Нони Мадуэке
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Англия пз Энтони Гордон
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Сербия Драган Стойкович
Германия Томас Тухель
История личных встреч
16.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа C. 1-й тур Сербия0 : 1Англия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 5-й тур 0 : 1Сербия
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 4-й тур Сербия3 : 0
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 3-й тур 0 : 0Сербия
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 2-й матч Сербия2 : 0
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 1-й матч 1 : 1Сербия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 5-й тур Англия2 : 0
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Англия1 : 3
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 3-й тур 0 : 1Англия
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 2-й тур Англия3 : 0
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 1-й тур Англия2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Венгрия11
3 Ирландия11
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия57
4 Литва53
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина412
2
Плей-офф
Австрия39
3 Румыния46
4 Кипр43
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан53
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

