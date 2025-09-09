Габон - Кот-д'Ивуар 09 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-09-2025 21:00
09 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, Группа F. 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Габон - Кот-д'Ивуар, которое состоится 09 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, Группа F. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Габон
Кот-д'Ивуар
Главные тренеры
|Патрис Невё
История личных встреч
|07.06.2024
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|02.09.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа C. 3-й тур
|0 : 3
|04.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|2 : 1
|14.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|03.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 7-й тур
|0 : 4
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|23.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 6-й тур
|1 : 2
|20.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 5-й тур
|3 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 4-й тур
|3 : 2
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 7-й тур
|1 : 0
|11.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0 4 : 5
|08.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|24.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 6-й тур
|1 : 0
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
