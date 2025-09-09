22:54 ()
Свернуть список

Габон - Кот-д'Ивуар 09 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-09-2025 21:00
09 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, Группа F. 8-й тур
Габон
Кот-д'Ивуар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Габон - Кот-д'Ивуар, которое состоится 09 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, Группа F. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Габон
Кот-д'Ивуар
Главные тренеры
Франция Патрис Невё
История личных встреч
07.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 3-й тур Кот-д'Ивуар1 : 0Габон
05.09.2017 ЧМ-2018 - Африка Группа C. 4-й тур Кот-д'Ивуар1 : 2Габон
02.09.2017 ЧМ-2018 - Африка Группа C. 3-й тур Габон0 : 3Кот-д'Ивуар
04.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Кот-д'Ивуар2 : 1Габон
14.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Габон0 : 0Кот-д'Ивуар
03.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 7-й тур 0 : 4Габон
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 3Габон
23.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 6-й тур 1 : 2Габон
20.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 5-й тур Габон3 : 0
11.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 4-й тур Габон3 : 2
05.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 7-й тур Кот-д'Ивуар1 : 0
11.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 0 4 : 5Кот-д'Ивуар
08.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Кот-д'Ивуар
24.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 6-й тур Кот-д'Ивуар1 : 0
21.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 5-й тур 0 : 1Кот-д'Ивуар
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Египет719
2 Буркина-Фасо714
3 Гвинея-Бисау810
4 Сьерра-Леоне79
5 Эфиопия76
6 Джибути81
Группа B
КомандаИО
1 ДР Конго716
2 Сенегал715
3 Судан712
4 Мавритания75
5 Того74
6 Южный Судан73
Группа C
КомандаИО
1 ЮАР716
2 Бенин711
3 Нигерия710
4 Руанда78
5 Лесото76
6 Зимбабве74
Группа D
КомандаИО
1 Кабо-Верде716
2 Камерун715
3 Ливия711
4 Ангола77
5 Маврикий75
6 Эсватини72
Группа E
КомандаИО
1 Марокко721
2 Танзания610
3 Замбия66
4 Нигер56
5 Конго61
6 Эритрея00
Группа F
КомандаИО
1 Кот-д'Ивуар719
2 Габон718
3 Бурунди710
4 Гамбия77
5 Кения76
6 Сейшелы70
Группа G
КомандаИО
1 Алжир819
2 Уганда815
3 Мозамбик815
4 Гвинея811
5 Ботсвана89
6 Сомали81
Группа H
КомандаИО
1 Тунис822
2 Намибия712
3 Либерия811
4 Малави810
5 Экваториальная Гвинея810
6 Сан-Томе и Принсипи70
Группа I
КомандаИО
1 Гана716
2 Мадагаскар816
3 Коморские острова815
4 Мали712
5 ЦАР85
6 Чад81

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close