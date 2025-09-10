03:24 ()
Боливия - Бразилия 10 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-09-2025 01:30
10 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Боливия
1-й тайм, 45+3'
0 : 0
Бразилия

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Бразилия, которое состоится 10 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боливия
      Бразилия
      1БоливияврКарлос Лампе
      4БоливиязщЛуис Акин
      5БоливиязщЭфрайн Моралес
      13БоливиязщMoises Paniagua
      3БоливияпзДаниель Медина
      45'
      17БоливияпзРоберто Фернандес
      15БоливияпзГабриэль Вильямиль
      16БоливияпзErvin Vaca
      14БоливияпзРобсон Матеус
      7БоливияпзМигель Терсерос
      9БоливиянпEnzo Monteiro
      18БоливиязщЙомар Роча
      45'
      1БразилияврАлисон Бекер
      13Бразилиязщ Витиньо
      15Бразилиязщ Алешандро
      14БразилиязщФабрисио Бруно
      16БразилиязщКаю Энрике
      18БразилияпзАндрей Сантос
      8БразилияпзБруно Гимарайнс
      21БразилияпзСамуэл Лино
      11БразилияпзЛукас Пакета
      19БразилиянпЛуис Энрике
      9Бразилиянп Ришарлисон
      Запасные
      23БоливияврГильермо Вискарра
      2БоливиязщДиего Арройо
      21БоливиязщХосе Сагредо
      8БоливияпзMoises Villarroel
      6БоливияпзГектор Куэльяр
      20БоливияпзХенри Вака
      10БоливияпзКарлос Мельгар
      11БоливиянпКармело Альгараньяс
      12БоливияLuis Banegas
      19БоливияOscar Lopez
      22БоливияLeonardo Zabala
      12Бразилиявр Бенто
      23БразилияврHugo Nogueira
      2БразилиязщУэсли Франса
      3БразилиязщГабриэл Магальяйнс
      4Бразилиязщ Маркиньос
      6БразилиязщДуглас Сантос
      10Бразилияпз Рафинья
      5БразилияпзАндреас Перейра
      17БразилияпзЖеан Лукас
      7БразилиянпЖоао Педро
      20Бразилиянп Эстевао
      22БразилиянпГабриэл Мартинелли
      Главные тренеры
      БоливияОскар Вильегас
      БразилияДоривал Жуниор
      ИталияКарло Анчелотти
      История личных встреч
      09.09.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Бразилия5 : 1Боливия
      30.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Боливия0 : 4Бразилия
      10.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Бразилия5 : 0Боливия
      15.06.2019 Кубок Америки Группа A. 1-й тур Бразилия3 : 0Боливия
      05.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Боливия0 : 0Бразилия
      07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Бразилия5 : 0Боливия
      06.04.2013 Товарищеские матчи (сборные) Апрель 2013 Боливия0 : 4Бразилия
      11.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Боливия2 : 1Бразилия
      11.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Бразилия0 : 0Боливия
      05.09.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 17-й тур 3 : 0Боливия
      10.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Боливия2 : 0
      07.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур 2 : 0Боливия
      25.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Боливия0 : 0
      21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур 3 : 1Боливия
      05.09.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Бразилия3 : 0
      11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Бразилия1 : 0
      06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур 0 : 0Бразилия
      26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур 4 : 1Бразилия
      21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Бразилия2 : 1
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1 Аргентина1738
      2 Бразилия1728
      3 Уругвай1727
      4 Эквадор1726
      5 Колумбия1725
      6 Парагвай1725
      7 Венесуэла1718
      8 Боливия1717
      9 Перу1712
      10 Чили1710

