Боливия - Бразилия 10 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-09-2025 01:30
10 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
1-й тайм, 45+3'
0 : 0
0'
45'
90'
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Бразилия, которое состоится 10 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боливия
Бразилия
|1
|вр
|Карлос Лампе
|4
|зщ
|Луис Акин
|5
|зщ
|Эфрайн Моралес
|13
|зщ
|Moises Paniagua
|3
|пз
|Даниель Медина
45'
|17
|пз
|Роберто Фернандес
|15
|пз
|Габриэль Вильямиль
|16
|пз
|Ervin Vaca
|14
|пз
|Робсон Матеус
|7
|пз
|Мигель Терсерос
|9
|нп
|Enzo Monteiro
|18
|зщ
|Йомар Роча
45'
|1
|вр
|Алисон Бекер
|13
|зщ
|Витиньо
|15
|зщ
|Алешандро
|14
|зщ
|Фабрисио Бруно
|16
|зщ
|Каю Энрике
|18
|пз
|Андрей Сантос
|8
|пз
|Бруно Гимарайнс
|21
|пз
|Самуэл Лино
|11
|пз
|Лукас Пакета
|19
|нп
|Луис Энрике
|9
|нп
|Ришарлисон
Запасные
|23
|вр
|Гильермо Вискарра
|2
|зщ
|Диего Арройо
|21
|зщ
|Хосе Сагредо
|8
|пз
|Moises Villarroel
|6
|пз
|Гектор Куэльяр
|20
|пз
|Хенри Вака
|10
|пз
|Карлос Мельгар
|11
|нп
|Кармело Альгараньяс
|12
|Luis Banegas
|19
|Oscar Lopez
|22
|Leonardo Zabala
|12
|вр
|Бенто
|23
|вр
|Hugo Nogueira
|2
|зщ
|Уэсли Франса
|3
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|4
|зщ
|Маркиньос
|6
|зщ
|Дуглас Сантос
|10
|пз
|Рафинья
|5
|пз
|Андреас Перейра
|17
|пз
|Жеан Лукас
|7
|нп
|Жоао Педро
|20
|нп
|Эстевао
|22
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Оскар Вильегас
|Доривал Жуниор
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|09.09.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|5 : 1
|30.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|0 : 4
|10.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|5 : 0
|15.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|05.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|0 : 0
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|5 : 0
|06.04.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Апрель 2013
|0 : 4
|11.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 17-й тур
|2 : 1
|11.09.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 8-й тур
|0 : 0
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 0
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|2 : 0
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|2 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 0
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|3 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 0
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 0
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|4 : 1
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|17
|38
|2
|Бразилия
|17
|28
|3
|Уругвай
|17
|27
|4
|Эквадор
|17
|26
|5
|Колумбия
|17
|25
|6
|Парагвай
|17
|25
|7
|Венесуэла
|17
|18
|8
|Боливия
|17
|17
|9
|Перу
|17
|12
|10
|Чили
|17
|10