Алверка - Тондела 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-09-2025 21:15
12 Сентября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Тондела, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Тондела
Тондела
|13
|вр
|Андре Гомеш
|4
|зщ
|Каики Навес
|5
|зщ
|Серхи Гомес
|12
|зщ
|Isaac James
|33
|пз
|Бастьен Мёпийу
|16
|пз
|Томас Мендес
|8
|пз
|Amorim
|2
|нп
|Набиль Туайзи
|10
|нп
|Шикинью
|9
|нп
|Марко Милованович
|11
|нп
|Cedric Nuozzi
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|60
|зщ
|Emmanuel Maviram
|48
|зщ
|Tiago Manso
|2
|пз
|Бебету
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|15
|пз
|Яя Ситхоле
|67
|нп
|Yarlen
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|9
|нп
|Miro
Главные тренеры
|Иву Виейра
История личных встреч
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|25.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Кубок Португалии
|2-й раунд
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Фамаликан
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Спортинг
|4
|9
| 4
Лига конференций
|Бенфика
|3
|9
|5
|Морейренсе
|4
|9
|6
|Брага
|4
|8
|7
|Жил Висенте
|4
|7
|8
|Арока
|4
|5
|9
|Насьонал
|4
|4
|10
|Санта-Клара
|4
|4
|11
|Витория Гимарайнш
|4
|4
|12
|Риу Аве
|3
|3
|13
|Эштрела
|4
|3
|14
|Каза Пия
|4
|3
|15
|Эшторил
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|4
|1
| 17
Зона вылета
|АВС
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Тондела
|4
|1