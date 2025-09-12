00:23 ()
Алверка - Тондела 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 21:15
12 Сентября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Алверка
Тондела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Тондела, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Тондела
Тондела
13 Португалия вр Андре Гомеш
4 Бразилия зщ Каики Навес
5 Испания зщ Серхи Гомес
12 Нигерия зщ Isaac James
33 Франция пз Бастьен Мёпийу
16 Испания пз Томас Мендес
8 Бразилия пз Amorim
2 Испания нп Набиль Туайзи
10 Португалия нп Шикинью
9 Сербия нп Марко Милованович
11 Бельгия нп Cedric Nuozzi
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
20 Колумбия зщ Brayan Medina
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
48 Португалия зщ Tiago Manso
2 Бразилия пз Бебету
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
15 ЮАР пз Яя Ситхоле
67 Бразилия нп Yarlen
17 Португалия нп Иван Кавалейру
9 Ангола нп Miro
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Алверка1 : 2
25.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 2 : 2Алверка
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Алверка0 : 3
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 2 : 1Алверка
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Алверка2 : 2 2 : 4
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Тондела2 : 2
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 3 : 0Тондела
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Тондела0 : 1
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Тондела
22.09.2024 Кубок Португалии 2-й раунд 2 : 1Тондела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Фамаликан410
3
Лига Европы
Спортинг49
4
Лига конференций
Бенфика39
5 Морейренсе49
6 Брага48
7 Жил Висенте47
8 Арока45
9 Насьонал44
10 Санта-Клара44
11 Витория Гимарайнш44
12 Риу Аве33
13 Эштрела43
14 Каза Пия43
15 Эшторил42
16
Стыковая зона
Алверка41
17
Зона вылета
АВС41
18
Зона вылета
Тондела41

