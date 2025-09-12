00:24 ()
Александрия - ЛНЗ Черкассы 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 14:30
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
12 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Александрия
ЛНЗ Черкассы

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Александрия
Александрия
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
14.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Александрия1 : 1ЛНЗ Черкассы
12.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 2Александрия
21.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур Александрия1 : 2ЛНЗ Черкассы
07.10.2023 Украина - Премьер-лига 10-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 0Александрия
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Александрия
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Александрия1 : 4
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Александрия
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 3 : 1Александрия
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Александрия
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 2
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2ЛНЗ Черкассы
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0ЛНЗ Черкассы
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1ЛНЗ Черкассы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К412
2
Лига конференций
Шахтёр410
3
Лига конференций
Колос410
4 Кривбасс49
5 Заря47
6 Металлист 192547
7 Оболонь-Бровар47
8 ЛНЗ Черкассы47
9 Кудровка47
10 Полесье43
11 Рух В43
12 Полтава43
13
Стыковая зона
Верес43
14
Стыковая зона
Карпаты43
15
Зона вылета
Эпицентр40
16
Зона вылета
Александрия40

