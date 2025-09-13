Ахмат - Локомотив М 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 15:45
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
13 Сентября 2025 года в 16:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Локомотив М, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 1
|15.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|2 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|3 : 0
|07.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 5
|07.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|11.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|19.03.2022
|Россия — Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 3
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|0 : 0
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|5 : 1
|07.09.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|2 : 5
|28.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|16
|2
|ЦСКА
|7
|15
|3
|Балтика
|7
|15
|4
|Локомотив М
|7
|15
|5
|Зенит
|7
|12
|6
|Спартак М
|7
|11
|7
|Рубин
|7
|11
|8
|Крылья Советов
|7
|9
|9
|Динамо М
|7
|8
|10
|Ахмат
|7
|8
|11
|Динамо Мх
|7
|8
|12
|Оренбург
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|7
|1