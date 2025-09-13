05:44 ()
Ахмат - Локомотив М 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 15:45
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
13 Сентября 2025 года в 16:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Ахмат
Локомотив М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Локомотив М, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Ахмат0 : 1Локомотив М
15.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) Локомотив М2 : 1Ахмат
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Локомотив М3 : 0Ахмат
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М1 : 1Ахмат
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Ахмат0 : 5Локомотив М
07.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ахмат0 : 2Локомотив М
11.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М2 : 1Ахмат
11.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат0 : 1Локомотив М
04.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Локомотив М1 : 2Ахмат
19.03.2022 Россия — Премьер-Лига 22-й тур Ахмат2 : 3Локомотив М
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Ахмат
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Ахмат0 : 0
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Ахмат2 : 0
22.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Ахмат
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 5 : 1Ахмат
07.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3Локомотив М
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М2 : 2
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 2 : 5Локомотив М
28.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Локомотив М2 : 0
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Локомотив М3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар716
2 ЦСКА715
3 Балтика715
4 Локомотив М715
5 Зенит712
6 Спартак М711
7 Рубин711
8 Крылья Советов79
9 Динамо М78
10 Ахмат78
11 Динамо Мх78
12 Оренбург77
13
Стыковая зона
Акрон76
14
Стыковая зона
Ростов75
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород73
16
Зона вылета
Сочи71

