Краснодар - Акрон 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 18:30
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
13 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Краснодар
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Акрон, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Краснодар1 : 0Акрон
21.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Акрон2 : 5Краснодар
03.05.2023 Fonbet Кубок России Финал. Этап 1 (Путь регионов) Краснодар0 : 0 4 : 2Акрон
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Краснодар
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Краснодар2 : 0
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур 2 : 4Краснодар
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 6Краснодар
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 1 : 2Краснодар
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Акрон0 : 2
28.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур 2 : 0Акрон
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Акрон
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Акрон1 : 2
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Акрон1 : 1 5 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар716
2 ЦСКА715
3 Балтика715
4 Локомотив М715
5 Зенит712
6 Спартак М711
7 Рубин711
8 Крылья Советов79
9 Динамо М78
10 Ахмат78
11 Динамо Мх78
12 Оренбург77
13
Стыковая зона
Акрон76
14
Стыковая зона
Ростов75
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород73
16
Зона вылета
Сочи71

