Краснодар - Акрон 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 18:30
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
13 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 5
|03.05.2023
|Fonbet Кубок России
|Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 0 4 : 2
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|2 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|2 : 4
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 6
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|28.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1 5 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|16
|2
|ЦСКА
|7
|15
|3
|Балтика
|7
|15
|4
|Локомотив М
|7
|15
|5
|Зенит
|7
|12
|6
|Спартак М
|7
|11
|7
|Рубин
|7
|11
|8
|Крылья Советов
|7
|9
|9
|Динамо М
|7
|8
|10
|Ахмат
|7
|8
|11
|Динамо Мх
|7
|8
|12
|Оренбург
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|7
|1