05:45 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Свернуть список

Фулхэм - Лидс Юнайтед 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Фулхэм
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Лидс Юнайтед, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Фулхэм2 : 1Лидс Юнайтед
28.02.2023 Кубок Англии 1/8 финала Фулхэм2 : 0Лидс Юнайтед
23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Лидс Юнайтед2 : 3Фулхэм
21.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Фулхэм0 : 0 5 : 6Лидс Юнайтед
19.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Фулхэм1 : 2Лидс Юнайтед
19.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Лидс Юнайтед4 : 3Фулхэм
27.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Лидс Юнайтед3 : 0Фулхэм
21.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Фулхэм2 : 1Лидс Юнайтед
03.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Фулхэм2 : 0Лидс Юнайтед
15.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Фулхэм
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 0Фулхэм
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм2 : 0
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Фулхэм1 : 1
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Фулхэм
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Фулхэм1 : 0
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Лидс Юнайтед0 : 0
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 3 : 0Лидс Юнайтед
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 5 : 0Лидс Юнайтед
18.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Лидс Юнайтед1 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лидс Юнайтед1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль39
2
Лига чемпионов
Челси37
3
Лига чемпионов
Арсенал36
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур36
5
Лига Европы
Сандерленд36
6 Эвертон36
7 Борнмут36
8 Кристал Пэлас35
9 Манчестер Юнайтед34
10 Ноттингем Форест34
11 Брайтон энд Хоув Альбион34
12 Лидс Юнайтед34
13 Манчестер Сити33
14 Бёрнли33
15 Брентфорд33
16 Вест Хэм Юнайтед33
17 Ньюкасл Юнайтед32
18 Фулхэм32
19 Астон Вилла31
20 Вулверхэмптон30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close