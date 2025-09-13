Фулхэм - Лидс Юнайтед 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Лидс Юнайтед, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Марку Силва
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|28.02.2023
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|21.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 5 : 6
|19.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 3
|27.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|3 : 0
|21.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 1
|03.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 0
|15.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|27.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 0
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|5 : 0
|18.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|3
|6
|6
|Эвертон
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|6
|8
|Кристал Пэлас
|3
|5
|9
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|10
|Ноттингем Форест
|3
|4
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|12
|Лидс Юнайтед
|3
|4
|13
|Манчестер Сити
|3
|3
|14
|Бёрнли
|3
|3
|15
|Брентфорд
|3
|3
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|2
|18
|Фулхэм
|3
|2
|19
|Астон Вилла
|3
|1
|20
|Вулверхэмптон
|3
|0