Ньюкасл Юнайтед - Вулверхэмптон 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Вулверхэмптон
15.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Вулверхэмптон1 : 2Ньюкасл Юнайтед
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Вулверхэмптон
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вулверхэмптон2 : 2Ньюкасл Юнайтед
12.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
08.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вулверхэмптон2 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
25.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
25.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ньюкасл Юнайтед0 : 2
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ньюкасл Юнайтед1 : 1
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Вулверхэмптон2 : 3
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вулверхэмптон3 : 2
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Вулверхэмптон0 : 4
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Вулверхэмптон1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль39
2
Лига чемпионов
Челси37
3
Лига чемпионов
Арсенал36
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур36
5
Лига Европы
Сандерленд36
6 Эвертон36
7 Борнмут36
8 Кристал Пэлас35
9 Манчестер Юнайтед34
10 Ноттингем Форест34
11 Брайтон энд Хоув Альбион34
12 Лидс Юнайтед34
13 Манчестер Сити33
14 Бёрнли33
15 Брентфорд33
16 Вест Хэм Юнайтед33
17 Ньюкасл Юнайтед32
18 Фулхэм32
19 Астон Вилла31
20 Вулверхэмптон30

