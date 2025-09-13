Ньюкасл Юнайтед - Вулверхэмптон 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Витор Перейра
История личных встреч
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|25.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|3
|6
|6
|Эвертон
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|6
|8
|Кристал Пэлас
|3
|5
|9
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|10
|Ноттингем Форест
|3
|4
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|12
|Лидс Юнайтед
|3
|4
|13
|Манчестер Сити
|3
|3
|14
|Бёрнли
|3
|3
|15
|Брентфорд
|3
|3
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|2
|18
|Фулхэм
|3
|2
|19
|Астон Вилла
|3
|1
|20
|Вулверхэмптон
|3
|0