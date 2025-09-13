05:45 ()
Эвертон - Астон Вилла 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Эвертон
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Астон Вилла, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Эвертон0 : 1Астон Вилла
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла3 : 2Эвертон
14.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Эвертон0 : 0Астон Вилла
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Астон Вилла1 : 2Эвертон
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла4 : 0Эвертон
25.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Эвертон0 : 2Астон Вилла
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла2 : 1Эвертон
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Эвертон0 : 1Астон Вилла
18.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла3 : 0Эвертон
13.05.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла0 : 0Эвертон
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Эвертон
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Эвертон2 : 0
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Эвертон2 : 0
18.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 0Эвертон
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Эвертон0 : 1
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Астон Вилла0 : 3
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Астон Вилла
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Астон Вилла0 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Астон Вилла
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль39
2
Лига чемпионов
Челси37
3
Лига чемпионов
Арсенал36
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур36
5
Лига Европы
Сандерленд36
6 Эвертон36
7 Борнмут36
8 Кристал Пэлас35
9 Манчестер Юнайтед34
10 Ноттингем Форест34
11 Брайтон энд Хоув Альбион34
12 Лидс Юнайтед34
13 Манчестер Сити33
14 Бёрнли33
15 Брентфорд33
16 Вест Хэм Юнайтед33
17 Ньюкасл Юнайтед32
18 Фулхэм32
19 Астон Вилла31
20 Вулверхэмптон30

