Эвертон - Астон Вилла 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Астон Вилла, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Унаи Эмери
История личных встреч
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|14.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|13.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|27.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|3
|6
|6
|Эвертон
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|6
|8
|Кристал Пэлас
|3
|5
|9
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|10
|Ноттингем Форест
|3
|4
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|12
|Лидс Юнайтед
|3
|4
|13
|Манчестер Сити
|3
|3
|14
|Бёрнли
|3
|3
|15
|Брентфорд
|3
|3
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|2
|18
|Фулхэм
|3
|2
|19
|Астон Вилла
|3
|1
|20
|Вулверхэмптон
|3
|0